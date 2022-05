Con el resultado de esta noche y la clasificación de Instituto a semifinales, ya se conocen las fechas y el itinerario que tendrá la próxima instancia de playoffs de La Liga Nacional. La Gloria, último elenco en sellar su pase a semis, se sumó a los previamente clasificados Quimsa de Santiago del Estero, Boca Juniors y San Martín de Corrientes.

De esta forma, los cruces en semifinales serán: Quimsa-Boca e Instituto-San Martín. Cada serie se jugará al mejor de cinco partidos, con formato de 2-2-1 y comenzando la llave en cancha del mejor posicionado en fase regular. Los ganadores de cada llave se clasificarán a las Finales de La Liga.

Las series se disputarán de la siguiente forma, recordando que tanto los horarios como más detalles se darán a conocer en breve:

Quimsa - Boca

Juego 1 | Quimsa vs. Boca | domingo 15 de mayo | Estadio Ciudad

Juego 2 | Quimsa vs. Boca | martes 17 de mayo | Estadio Ciudad

Juego 3 | Boca vs. Quimsa | viernes 20 de mayo | Luis Conde

Juego 4 | Boca vs. Quimsa | domingo 22 de mayo | Luis Conde

Juego 5 | Quimsa vs. Boca | jueves 26 de mayo | Estadio Ciudad

Instituto - San Martín

Juego 1 | Instituto vs. San Martín | sábado 14 de mayo | Ángel Sandrín

Juego 2 | Instituto vs. San Martín | lunes 16 de mayo | Ángel Sandrín

Juego 3 | San Martín vs. Instituto | jueves 19 de mayo | El Fortín Rojinegro

Juego 4 | San Martín vs. Instituto | sábado 21 de mayo | El Fortín Rojinegro

Juego 5 | Instituto vs. San Martín | miércoles 25 de mayo | Ángel Sandrín