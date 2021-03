Racing Club recibirá hoy a Rosario Central en un partido que se convirtió en el ultimátum para su director técnico, Juan Antonio Pizzi, después de la dura goleada sufrida ante River Plate (5-0) en la Supercopa Argentina.



El encuentro, válido por la cuarta fecha de la Zona A de la Copa Liga Profesional 2021, se jugará desde las 19.15 con arbitraje de Hernán Mastrángelo y transmisión de TNT Sports.



A Pizzi le llueven los cuestionamientos y no tiene margen para otro resultado que no sea la victoria, algo que ni siquiera podría garantizarle su continuidad en el cargo.



La dirigencia de Racing tiene prevista en la semana entrante una reunión para analizar el futuro del entrenador, elegido por el nuevo director deportivo del club, Rubén Capria.



En su ciclo de cuatro partidos, "La Academia" registró dos empates (Aldosivi y Estudiantes) y dos derrotas (Banfield y River), siempre con un rendimiento muy por debajo del potencial.



El pasado jueves en Santiago del Estero protagonizó una debacle futbolística que puso en jaque todo el proyecto: River lo goleó 5-0 y le marcó cuatro tantos en un lapso de 12 minutos durante el segundo tiempo.



Pizzi debe rearmar el equipo plagado de complicaciones por ausencias y bajos rendimientos.



En defensa no estarán disponibles Leonardo Sigali ni Alexis Soto, afectados por coronavirus, quienes se sumaron así al grupo de contagiados que ya integraban el zaguero Lucas Orban y el mediocampista chileno Marcelo Díaz.



No obstante, su compatriota Eugenio Mena dejó atrás el virus y se sumó a los entrenamientos el viernes, por lo que cuenta con chances de retornar a la titularidad en lugar del paraguayo Lorenzo Melgarejo.



En el mediocampo podría ingresar Aníbal Moreno, si Nery Domínguez se retrasa como marcador central, y en ataque permanece la duda sobre el acompañante de Enzo Copetti.



El mal presente de Nicolás Reneiro y la baja de Darío Cvitanich (distensión en el sóleo derecho) podría hacerle un lugar al goleador de la Reserva Iván Maggi, de 21 años, promovido por Eduardo Coudet en 2019 y debutante en primera el 29 de noviembre de ese año en un partido con Defensa y Justicia.



Rosario Central intentará aprovechar la debilidad de Racing para volver al triunfo después de dos fechas, en las que perdió con River y empató con Godoy Cruz.



El "Kily" Cristian González tiene previsto repetir la formación que dispuso el lunes pasado ante el conjunto mendocino.



Probables formaciones: Racing Club: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Nery Domínguez, Joaquín Novillo y Eugenio Mena; Aníbal Moreno, Matías Rojas, Leonel Miranda y Tomás Chancalay; Enzo Copetti e Iván Maggi. DT: Juan Antonio Pizzi.



Rosario Central: Jorge Broun; Facundo Almada, Joaquín Laso, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Rafael Sangiovani y Rodrigo Villagra; Diego Zabala, Emiliano Vecchio y Lucas Gamba; Luca Martínez Dupuy. DT: Cristian González.



Hora: 19:15. Estadio: Racing Club. Árbitro: Hernán Mastrángelo. TV: TNT Sports.