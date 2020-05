Un día muy especial se vivió en el CÓRDOBA GOLF CLUB.

Fue un día muy especial, porque finalmente se produjo el reencuentro de los socios y la posibilidad de disfrutar de la cancha, que se encuentra en excelentes condiciones.



El club se preparó para recibir a los socios cumpliendo con el protocolo de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba y el protocolo de actividades deportivas del COE.



La extensión del horario por parte de las autoridades sanitarias permitió que se jugaran los 18 hoyos.



Estuvieron todos muy atentos, personal del club, staff y la Comisión Directiva, siguiendo de cerca el desarrollo de los acontecimientos.



Durante el transcurso de la mañana se hicieron presentes funcionarios de la Municipalidad que verificaron el cumplimiento de toda la normativa.



Los socios respondieron de la mejor manera, con responsabilidad, cumpliendo con todos los requerimientos.

Se vivió con mucha alegría el regreso del Golf en las instalaciones del JOCKEY CLUB CÓRDOBA de nuestra ciudad.



Éxito total en la primera jornada, porque desde el club valoraron la colaboración de los Socios que cumplieron con la disposición del protocolo presentado por la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba y aprobado por el Centro de Operaciones Especiales.



Se realizó la división de los jugadores según el número final de cada DNI, jugando este sábado aquellos cuyos documentos finalizaban en número par, y este domingo lo podrán hacer los finalizados en número impar. Además cada jugador completó un formulario para tener mayor información de los mismos.



Desde que se supo de la habilitación para comenzar la actividad se trabajó mucho y no solamente la gente del Golf sino también el área de comunicación y difusión que tuvieron a su cargo comentar a los socios las medidas que se habían tomado para poder practicar el deporte.



Entre otras medidas que se dispusieron, no hubo servicio de bar, no se podían usar mesas y sillas, se clausuraron los vestuarios, únicamente se podían utilizar baños y lavatorios.

Se pidió en reiteradas oportunidades respetar el Distanciamiento Social Obligatorio y por ejemplo se tomó la precaución que aquellos socios que retiraban sus equipos desde la Casilla de Palos para la actividad de hoy, no pudieran reingresarlos teniendo que llevárselos a sus respectivos domicilios.



En lo estrictamente deportivo se hicieron dos tees de salida por los hoyos 1 y 10. La extensión del horario (hasta las 18) por las autoridades sanitarias, permitió poder disputar los 18 hoyos.



Quedó también por parte de la institución establecido que por el momento los que pueden practicar golf son aquellos que son socios, no estando permitido el acceso a visitantes.

La baja temperatura no fue impedimento para los 70 jugadores que se dieron cita en la apertura de la actividad en LA CUMBRE Golf Club.



Se reanudó la actividad después del aislamiento por el coronavirus en La Cumbre Golf Club con una presencia de más de setenta jugadores que desafiaron al campo de golf y también a la baja temperatura.



El horario se estableció de 11:30 a 13:30 por los dos tees de salida (1 y 10) para terminar en el tiempo correspondiente.



Cada persona se anotaba vía telefónica y cada grupo se tenía que presentar 15 minutos antes a su salida establecida. Al finalizar cada jugador terminaba y se iba a su casa, cumpliendo con todas las medidas del protocolo sanitario.