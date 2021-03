Los 10 presidentes de las asociaciones miembro de la Conmebol mantendrán hoy desde las 10.30 (la misma hora en Paraguay y Argentina) una reunión virtual con el presidente de FIFA, el suizo Gianni Infantino, en la que se resolverá la realización de la ventana correspondiente a la quinta y sexta fechas de eliminatorias mundialistas sudamericanas que se deben llevar a cabo el 26 y 30 de marzo próximos.



El principal obstáculo para la realización de esos encuentros está ligado al crecimiento de casos de coronavirus en Europa y las consecuentes medidas restrictivas planteadas especialmente en países como Alemania, Inglaterra y España, que se sumó en las últimas horas, dado que en los dos primeros proponen ingresar a los futbolistas cedidos a las selecciones sudamericanas a cuarentenas de 10 días cuando regresen al Viejo Continente.



Esto provocó la inmediata reacción de los clubes europeos, quienes en Alemania e Inglaterra ya se manifestaron en contra de ceder a sus futbolistas, porque ello provocaría que al retornar se quedarían esos 10 días sin poder competir, ya no solamente en las ligas locales sino también en la Champions League.



De hecho el que puso el grito en el cielo en las últimas horas fue el propio entrenador del Liverpool inglés, el alemán Jurgen Klopp, quien pidió públicamente que los clubes de Europa no cedan sus jugadores a las selecciones de Sudamérica.



Ante este panorama, la Conmebol se movilizó rápidamente para volver a poner sobre la mesa el mismo argumento utilizado para las jornadas anteriores, cuando los europeos también eran reticentes a ceder a sus futbolistas.



En aquella oportunidad hubo dos ventanas durante octubre y noviembre de 2020 y desde la Conmebol se diagramó una burbuja con corredor sanitario incluido, por lo que aquellos jugadores convocados viajaron en vuelos privados desde y hacia Europa, y permanecieron aislados en sus respectivas concentraciones durante los días de permanencia en Sudamérica. Además, también volaron en chárter durante los traslados internos.



Con ese argumento en la mano será que el presidente de Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, irá este viernes, respaldado por los miembros de todas las asociaciones sudamericanas, a presentarle a FIFA las garantías necesarias para que los clubes de Europa cedan con tranquilidad a sus futbolistas citados.



Si esto tiene éxito, Argentina estará enfrentando el viernes 26 a Uruguay en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, que terminó de construirse en mayo de 2020 y que fue inaugurado anoche con el encuentro final por la Supercopa Argentina entre River Plate y Racing Club.



En la fecha siguiente los dirigidos por Lionel Scaloni, que desde el martes está en Argentina y planea dar la lista de convocados entre domingo y lunes próximos, visitarán al líder de la competencia (Argentina es escolta), Brasil, en la ciudad norteña de Recife.



Pero si por caso la fecha se postergara, ya no podría jugarse hasta el segundo semestre de este año, dado que entre el 11 de junio y el 11 de julio próximos se estará disputando en el país y en Colombia la Copa América y no hay fechas FIFA previstas antes del sexto mes del año.