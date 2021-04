Roger Waters tomó una firme postura con respecto al conflicto palestino-israelí. De hecho, el ex líder de Pink Floyd apoya al movimiento BDS, que impulsa una política de boicot, desinversión y sanciones contra los intereses de Israel, en lo que definen como una campaña no violenta a favor de los derechos de la población palestina de Gaza y Cisjordania.

"FIFA y UEFA. Hay que prohibir a los equipos ISRAELÍES de la competencia internacional. DIGAN NO AL RACISMO EN FÚTBOL", escribió Roger Waters en su posteo.

La respuesta de la Federación de Israel no tardó en llegar: "Querido Roger Waters, en lugar de agregar otro ladrillo al muro (haciendo referencia a la mítica canción de Pink Floyd, compuesta por el bajista, 'Another brick in the wall') de odios y boicots, únete a nosotros para convertir el fútbol en un puente de paz y unidad".