Con el objetivo de reducir el riesgo del contacto de “cabeza con cabeza”, la Unión Argentina de Rugby (UAR) presentó la Variación Nacional de las Leyes (VNL), en la cual se reduce la altura del tackle para todas las divisiones juveniles del país (de Menores de 15 a Menores de 19 años).

Investigaciones científicas sobre conmociones en el juego alrededor del mundo del rugby, demostraron que un alto riesgo de conmoción surge del contacto cabeza con cabeza. World Rugby les ha solicitado a todas las Uniones que se ocupen de este importante tema. Y reduciendo la altura legal donde un oponente puede hacer contacto con el portador de la pelota, se entiende que la cabeza del portador y la cabeza del oponente que busca tacklear al portador, no estarían en el mismo espacio, y el riesgo de contacto cabeza con cabeza se reduciría considerablemente.

Con las VNL aplicadas, ambos jugadores, el portador y sus oponentes, tienen responsabilidades para evitar el contacto cabeza con cabeza; este objetivo se lograría si:

El portador

-No baja la altura de la cabeza por debajo de sus caderas.

-No se zambulle antes del contacto

El tackleador

-Respeta la altura definida para el tackle en esta ley.

Cualquier tackle por encima de la base del esternón será sancionado. Lo reglamentario es que el tackle sea por debajo de la base del esternón; el objetivo es a la altura del estómago / muslos.

SOBRE EL PORTADOR DE LA PELOTA

Para minimizar el riesgo del impacto de “cabeza con cabeza”, el portador de la pelota no debe bajar su altura por debajo de la altura de sus caderas en el momento del contacto, y tampoco debe zambullirse antes del contacto con un oponente.

El portador de la pelota no debe bajar su cabeza por debajo de la línea de sus caderas, ya que corre el riesgo de invadir el espacio que ocuparía la cabeza del oponente que intenta tacklearlo.

El portador no corre el riesgo de ser sancionado si se le impide ir alto o es obligado a ir abajo, por acción de otro jugador.

SOBRE EL TACKLEADOR

El jugador oponente al portador que intenta efectuar un tackle, debe asegurarse de que el primer punto de contacto sea en la zona debajo de la base del esternón (también descripto como estómago, barriga, diafragma).

JUEGO SUCIO

Se han modificado tres cláusulas (9.11, 9.12 y 9.13) correspondientes al apartado Juego Peligroso de la Ley 9 (Juego Sucio) de World Rugby, en pos de modificar la altura del tackle.

9.11

A- Los jugadores no deben hacer nada que sea temerario o peligroso para otros, incluido poner delante la cabeza, el hombro, el codo o el antebrazo, o saltar sobre o por encima de un oponente.

Este cambio es para evitar liderar con la cabeza u hombro y agregar el saltar sobre/encima un oponente. La palabra “oponente” es usada en lugar de “tackleador”, porque no todo contacto con un jugador producirá un tackle, definido por las Leyes.

B- El portador de la pelota no debe bajar su altura significativamente antes de hacer contacto con un oponente en el juego general. Aclarando por significativamente, que debe mantener la altura de su cabeza por encima de la altura de sus caderas antes de hacer contacto con un oponente en el juego general.

Esta parte de la VNL introduce una nueva responsabilidad al portador de la pelota, como se describe anteriormente, para no bajar significativamente la altura del cuerpo o zambullirse en el contacto con un oponente. Esta acción incrementaría el riesgo de contacto cabeza con cabeza al poner la cabeza del portador en el espacio que ocuparía la cabeza del oponente al efectuar un tackle.

Las VNL solo aplican durante el “Juego General”. Consecuentemente estas VNL no se aplican en las Formaciones del Juego: scrum, Line, ruck y maul.

9.12

Un jugador no debe agredir física o verbalmente a nadie. La agresión física incluye, sin estar limitado a ello, morder, dar un puñetazo, hacer contacto con los ojos o la zona de los ojos, golpear con cualquier parte del brazo, hombro, cabeza, antebrazo o rodilla(s), pisar, pisotear, hacer una zancadilla o patear.

9.13

Un jugador no debe efectuar o intentar efectuar a un oponente un tackle anticipado, tardío o peligroso. El tackle peligroso incluye, sin estar limitado a ello, tacklear o intentar tacklear en el juego general a un oponente por encima de la base del esternón, incluso si el tackle comienza debajo de la base del esternón.

Este punto en la VNL reduce la altura legal del tackle. El objetivo es reducir la altura en la cual un oponente hace el primer contacto con el portador. Este elemento de la VNL solo se aplica en el “juego general”y por ende no es aplicable en el scrum, line, maul y ruck.

Otras cuestiones – Pick & Go

-Es la situación de juego que comúnmente ocurre cuando un jugador levanta la pelota y avanza por lo general, cerca de un tackle o un ruck. Los escenarios pueden suceder en cualquier sector del campo de juego, pero generalmente ocurren cercanos a la línea de goal.

-El Pick&Go continúa mientras la pelota esté siendo jugada cerca de la fase de Juego y finaliza cuando la fase de juego termina, según la definición de la Ley:

Cerca : dentro de un metro de distancia.

-Si hay un pase, no se considera Pick&Go.

-Si el medio-scrum corre la base, no se considera Pick&Go.

Investigaciones y datos muestran que, en la mayor cantidad de veces, el Pick&Go ocurre a baja velocidad y bajo impacto, y no se verá afectado en la propuesta de cambio en la altura del tackle y no será punible de una sanción si no fuera peligroso por otras circunstancias.

Otras cuestiones – Ley 8.2 Marcación de puntos – TRY

-El portador de la pelota tiene permitido bajar la altura de su cuerpo en el acto de anotar un try. Un oponente del portador puede intentar evitar la anotación.

-Al hacerlo, los jugadores no deben hacer nada peligroso, temerario o riesgoso para otros.