San Lorenzo, con la ausencia varios titulares, pero con los hermanos Angel y Oscar Romero, irá hoy por la clasificación a los 16vos. de final de la Copa Argentina, ante Liniers, que se desempeña en la Primera D, en un compromiso que no debería representar un riesgo para el equipo dirigido por Diego Dabove.



El encuentro se jugará en el estadio José María Minella, de Mar del Plata, desde las 21.10, ser{a televisado por TyC Sports y tendrá el arbitraje de Lucas Comesaña.



En caso de igualdad al culminar los 90 minutos, se recurrirá a los remates desde el punto penal. El ganador de este partido jugará en la siguiente instancia ante Defensa y Justicia o Estudiantes de Buenos Aires.



San Lorenzo inició la Copa de la Liga Profesional en el debut de Dabove con un triunfo de local ante el siempre complicado Arsenal de Sarandí, por 2 a 1, jugando una media hora inicial de muy buen nivel logrando un 2-0 en pocos minutos.



La Idea del entrenador es que el equipo consiga alargar ese lapso de efectividad y dinámica, pero por ahora lo importante es haber comenzado el certamen con un triunfo y poder trabajar tranquilo para plasmar la idea de juego.



En principio Dabove sorprendió dejando en el banco de suplentes a la dupla paraguaya Oscar y Angel Romero, quienes si jugarían ante Liniers, en una medida de mucho peso a sabiendas del nivel de los gemelos y lo que representan para el plantel y los hinchas del "Ciclón".



Tomando en cuenta el desgaste realizado ante Arsenal y las limitaciones del adversario, realizará otras variantes en la oncena titular.



Un hecho anecdótico es que Dabove en su carrera como arquero atajó para Cañuelas ante Liniers en el certamen de la Primera C 1998-1999 y ambos finalizaron empatados.



Liniers, al que lo llaman "La Topadora", es un equipo de la Primera D, fundado en 1931, con su estadio Juan Antonio Arias, con aforo para 3.000 personas, ubicado en San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza.



Para Liniers será una jornada para la historia sin dudas, jugando 90 minutos ante un "grande" como San Lorenzo, que es el claro favorito y que no desea padecer ninguna sorpresa desagradable, muy usuales en esta competencia.



Probables formaciones: San Lorenzo: José Devecchi; Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini, Alejandro Donatti y Gabriel Rojas; Óscar Romero, Lucas Menossi y Manuel Insaurralde; Ángel Romero, Alexander Díaz y Mariano Peralta Bauer. DT: Diego Dabove.



Liniers: Ignacio Díaz Peyrous; Rodrigo Di Motta, Thiago Monzón, Nahuél Pietrantonio y Rodrigo Barrios; Ignacio Sallaberry, Mateo Gridel, Lucas Scire y Maximiliano Orellana, Enzo Sotelo y Pedro Muné. DT: César Aguirre.



Hora: 21.10 Cancha: Estadio José María Minella. Arbitro: Lucas Comesaña. TV: TyC Sports