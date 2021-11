VIERNES 19 DE NOVIEMBRE

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Estudiantes vs Huracán. TNT SPORTS

19:15 San Lorenzo vs Gimnasia LP

FOX SPORTS PREMIUM

21:30 Argentinos vs Godoy Cruz. ESPN. FOX SPORTS PREMIUM. TV PUBLICA

21:30 Talleres vs Vélez . TNT SPORTS

BUNDESLIGA

16:30 Augsburgo vs Bayern Múnich. ESPN 3

LIGA DE ESPAÑA

17:00 Levante vs Athletic Bilbao . DIRECTV GO. DIRECTV SPORTS / 1611

LIGUE 1 DE FRANCIA

17:00 Mónaco vs Lille . NBA

21:30 Boston Celtics vs Lakers . ESPN 2

21:30 Brooklyn Nets vs Orlando Magic

22:00 Pelicans vs Clippers

23:00 Denver Nuggets vs Chicago Bulls

LIGA NACIONAL

21:00 Quimsa vs. Instituto . DIRECTV GO. DIRECTV SPORTS / 1610

ATP WORLD TOUR FINALS

10:00 Grupo Verde: Rublev vs Ruud. ESPN 2

17:00 Grupo Verde: Djokovic vs Norrie. ESPN 2

ESPORTS: VALORANT DEFENDERS

18:00 Inicial . DIRECTV GO. DIRECTV SPORTS / 1619

SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE

COPA CONMEBOL SUDAMERICANA

17:00 Final: Athletico Paranaense vs Bragantino . ESPN

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Rosario Central vs Atlético Tucumán . FOX SPORTS PREMIUM

19:15 Boca vs Sarmiento. TNT SPORTS

21:30 Central Córdoba vs Independiente . FOX SPORTS PREMIUM

PREMIER LEAGUE

09:30 Leicester vs Chelsea

12:00 Aston Villa vs Brighton

12:00 Burnley vs Crystal Palace

12:00 Newcastle vs Brentford

12:00 Norwich vs Southampton

12:00 Watford vs Manchester United

12:00 Wolverhampton vs West Ham

14:30 Liverpool vs Arsenal

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Celta de Vigo vs Villarreal

17:00 Barcelona vs Espanyol

SERIE A

11:00 Atalanta vs Spezia

14:00 Lazio vs Juventus

16:45 Fiorentina vs Milan

BUNDESLIGA

11:30 Bielefeld vs Wolfsburgo

11:30 Bayer Leverkusen vs Bochum

11:30 Borussia Dortmund vs Stuttgart

11:30 Borussia Monchengladbach vs Fürth

11:30 Hoffenheim vs Leipzig

14:30 Union Berlín vs Hertha Berlín

LIGUE 1 DE FRANCIA

13:00 PSG vs Nantes . ESPN

17:00 Stade Rennais vs Montpellier

NBA

17:30 Clippers vs Dallas

21:30 Boston Celtics va Oklahoma Thunder

22:00 Milwaukee vs Orlando Magic

22:00 Minnesota vs Grizzlies

BRASILEIRAO

12:15 Sevilla vs Alavés

14:30 Atlético Madrid vs Osasuna

19:00 Atlético Mineiro vs Juventude

19:00 Chapecoense vs Gremio

19:00 Fortaleza vs Palmeiras

21:00 Atlético-GO vs Ceará

21:30 Internacional vs Flamengo

F1 - GP DE QATAR

12:00 Clasificación

EREDIVISIE (LIGA DE HOLANDA)

12:30 PSV vs Vitesse

14:45 Sparta Rotterdam vs Twente

16:00 AZ vs Nijmegen

17:00 Heracles vs Sittard

PRIMERA C

17:00 Cuartos de Final: Ituzaingó vs Excursionistas

17:00 Cuartos de Final: Laferrere vs Argentino de Merlo

TEST MATCH

17:00 Francia vs Nueva Zelanda

DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

17:00 Arsenal vs Newell's . ESPN. FOX SPORTS PREMIUM. TV PUBLICA

19:15 Racing vs Colón . TNT SPORTS

21:30 Platense vs River. FOX SPORTS PREMIUM

SERIE A

08:30 Sassuolo vs Cagliari

11:00 Bologna vs Venezia

11:00 Salernitana vs Sampdoria

14:00 Inter vs Napoli

16:45 Genoa vs Roma

LIGUE 1 DE FRANCIA

09:00 Brest vs Lens

11:00 Angers vs Lorient

11:00 Estrasburgo vs Reims

11:00 Metz vs Bordeaux

11:00 Troyes vs Saint-Étienne

13:00 Clermont vs Niza

16:45 Lyon vs Marsella

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Getafe vs Cádiz

12:15 Granada vs Real Madrid

14:30 Elche vs Betis

17:00 Real Sociedad vs Valencia

PREMIER LEAGUE

11:00 Manchester City vs Everton

13:30 Tottenham vs Leeds United

BUNDESLIGA

11:30 Friburgo vs Eintracht Frankfurt

13:30 Mainz vs Colonia

NBA

20:00 Detroit Pistons vs Lakers

22:00 Chicago Bulls vs New York Knicks

22:00 Phoenix Suns vs Denver Nuggets

22:30 Golden State Warriors vs Toronto Raptors

BRASILEIRAO

16:00 Corinthians vs Santos

16:00 Fluminense vs América-MG

19:00 Bahía vs Cuiabá

EREDIVISIE (LIGA DE HOLANDA)

08:15 Eagles vs Groningen

10:30 Feyenoord vs Zwolle

10:30 Heerenveen vs Willem II

12:45 Waalwijk vs Ajax

16:00 Cambuur vs Utrecht

F1 - GP DE QATAR

11:00 Carrera . ESPN 3. STAR +

TEST MATCH

11:15 Irlanda vs Argentina

COPA CONMEBOL LIBERTADORES FEMENINA

18:00 Final: Independiente Santa Fe vs Corinthians . DIRECTV GO

PRIMERA "B" NACIONAL - REDUCIDO

19:15 Morón vs Quilmes

LUNES 22 DE NOVIEMBRE

SERIE A

14:30 Hellas Verona vs Empoli

16:45 Torino vs Udinese

LIGA DE ESPAÑA

17:00 Rayo Vallecano vs Mallorca

NBA

21:00 Cleveland vs Brooklyn Nets

21:30 Atlanta Hawks vs Oklahoma Thunder

21:30 Boston Celtics vs Houston Rockets

22:00 Milwaukee vs Orlando Magic

22:30 San Antonio Spurs vs Phoenix Suns

PRIMERA NACIONAL

21:10 Final: Tigre vs Barracas Central

TYC SPORTS

PRIMERA "B" NACIONAL - REDUCIDO

17:00 Independiente Rivadavia vs Almirante Brown

19:05 San Martín de Tucumán vs Ferro