Alejada de las canchas por la pandemia de coronavirus, el planeta deportivo vio una nueva faceta de la tenista Serena Williams, con mucho más glamour y elegancia.

Es que la actual novena de la tabla mundial participó en una campaña y modeló para una reconocida marca de zapatos.

Stuart Weitzmen colocó a la menor de las hermanas Williams como protagonista de los nuevos lanzamientos y de esta manera, la tenista sacó del puesto a la modelo Kendall Jenner, quien estaba al frente hace varias temporadas.

La ex número uno ejemplifica el mensaje de optimismo y esperanza de esta campaña y dejó un mensaje anímico: “Ahora, más que nunca, es un momento para centrarse en la esperanza y avanzar. Quiero que las mujeres de cada generación se inspiren para hacerlo, que den un paso conjunto”.

Serena Williams stars in the new Stuart Weitzman 2020 Campaign 🤍🤍🤍🤍 pic.twitter.com/vMQiAgLaIT