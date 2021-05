"En una temporada difícil, dura, con el mundo complejo, con la sociedad, con las dificultades que tuvimos que convivir en un año entero, porque en el otro fueron tres meses, en un año entero donde el coronavirus golpeaba, se nos murieron amigos, familiares, aficionados de varios equipos, este año el Atlético aparece. Y no es casualidad. El destino nos tiene marcados momentos importantes para mostrar que se puede y que no siempre el poder termina ganando, sino que gana el trabajo", aseguró ante los medios de comunicación.

"Estoy feliz por un montón de gente. La primera sensación que me viene en un año tan complejo, tan difícil, con muchos familiares y amigos que se murieron, hinchas del Atlético de Madrid y de otros equipos, sale campeón el Atlético de Madrid. Es diferente, porque fue un año difícil, como nuestra historia, como nuestros objetivos cumplidos siempre, nos costó mucho... Uno de los mejores años para salir campeones es éste", explicó el técnico argentino.

"Ojalá que hayamos podido darle alegría a un montón de gente que seguramente en todo este tiempo lo ha pasado muy mal", había dicho antes el preparador argentino, que destacó que en un año como éste salió campeón el Atlético "y eso tiene una marca, habla de que el club y el equipo están hechos de otra cosa".

También habló de "un montón de futbolistas que dieron todo". "Agradezco a los que he podido contar menos con ellos por el respeto y el respeto al equipo, porque sin ellos no puedes llegar al objetivo, que es ganar", afirmó Simeone, que también incidió en el trabajo "enorme" que hay detrás de él para que el Atlético de Madrid haya salido campeón de la Liga.

"Los preparadores físicos, los fisios, los analistas, mis ayudantes, la gente de prensa, los empleados del club... Hay mucha gente que trabaja día a día buscando que el club mejore. Allá por hace cuatro o cinco fechas atrás, me junté con todos los fisios, con la gente que te recibe en la entrada, que son importantísimos, porque son los primeros que ven a los futbolistas", explicó.

"Y les dije, 'ahora, en vez de decir buen día, vamos a decir vamos a salir campeones'. Y todos los días desde hace cinco días hasta hoy se les recibe así a los jugadores. Tuvimos suerte. Pudimos llegar al objetivo", prosiguió el técnico, que recordó que el momento más complejo del curso fue tras el 1-1 con el Betis, cuando habló de resistir. "Y la resistencia estuvo presente en el equipo".

"No es fácil ganar en el Atlético de Madrid, pero cuando se gana se disfruta más", abundó el técnico, que apuntó que este sábado, tras el 1-0 en contra, su conjunto "salió endemoniado" en el segundo "a por el título, a buscar lo que quería. "Un golazo de Correa" y luego el 1-2 de Luis Suárez, protagonista principal del título.

"No descubrí nada con la zona Suárez (dijo tal expresión antes del partido contra Osasuna, en la penúltima jornada), tuve suerte. Suárez es un hombre, es un goleador, un tipo desafiante, un tipo que ante la salida de un extraordinario club como el Barcelona quiere seguir demostrando que está vigente", dijo.

También habló de Ángel Correa, autor del 1-1: "Le vengo diciendo hace un montón de tiempo que tiene que hacer un gol de puntera, juega al fútbol sala, gambetea y no le da tiempo al portero a reaccionar. Terminó haciendo una temporada extraordinaria. Su llegada a la selección me pone muy contento porque se lo merece, porque trabajó, supo sufrir y crecer día a día desde la humildad. Y a esa gente hay que cuidarla porque no hay mucha en el mundo".