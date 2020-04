El presidente de Talleres, Andrés Fassi, ha hablado en varios medios de comunicación en los últimos días y ha planteado sus diferencias sobre posibles decisiones que tomaría la AFA. Una de ellas es la posibilidad de que vuelvan los campeonatos con 30 equipos, algo que considera inviable y que perjudica económicamente a las entidades del fútbol argentino.

En relación a sus palabras, le respondió Héctor Pellegrino, presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien cuestionó los números que Talleres presentó en la auditoría realizada por la Superliga. A propósito, dijo: Que Fassi muestre la auditoría de su club porque a nosotros no nos dan los números que paga de sueldos".

Lejos de resguardarse, y de manera inmediata, el titular de la entidad de barrio Jardín le contestó a su par "tripero" en radio Continental. "Con Pellegrino he estado un montón de veces y también me ha llamado mil veces. Nos hemos reunido; hemos estado comiendo. Una de las funciones principales de la Superliga es realizarle una auditoría a todos los clubes de Primera, que tenían que hacer una presentación mensual de sus números...".

Y continuó: "Lo puedan llamar a Mariano Elizondo que fue su presidente. ¿Sabés cuál fue el primer equipo que auditó la Superliga? Talleres, que aprobó con un ciento por ciento".

Y dándole continuidad a la respuesta a Pellegrino, Fassi agregó: "Lo invito a Pellegrino, a la Liga Profesional, a la AFA, a que vengan. Las puertas de Talleres están abiertas porque (el club) es transparente y totalmente equilibrado. Porque tiene Fair Play financiero. No gastamos más de lo que nos ingresa. Y si lo gastamos, somos responsables los directivos con nuestro patrimonio personal de la diferencia".

Y Fassi, luego de esa respuesta, reafirmó su posición: "Eso es lo que le falta al fútbol argentino. Así es muy fácil ser directivo en un fútbol en el que el equipo no es nuestro. Entonces yo llego, estoy cuatro años, me voy, la deuda crece y nadie dice nada. Cuando llegué a Talleres, dije: Así están el 80 por ciento de los clubes argentinos. En los últimos 20 años pasaron (los clubes) por situaciones graves, por quiebras y algunos estuvieron a punto de desaparecer. En Talleres llegamos y cambiamos el estatuto. Quien sea directivo o candidato a presidente tenía que tener el aval del 10 por ciento de lo que vale el patrimonio del club. Luego, si hay déficit debe responder con su patrimonio. Porque el club es de los socios pero la responsabilidad es de la comisión. Si hay deuda será de la comisión directiva".

Y también tuvo palabras en las que involucraba a Claudio Tapia, presidente de la AFA. A propósito, expresó: Hace una semana que quiero hablar con Tapia. ¿Por qué empecé a hablar por los medios? Porque no tuve ningún tipo de respuesta. Porque sé y empecé a ver como Nicolás Russo, presidente de Lanús, empezó a tirar lo de los 30 equipos y como salió Tapia a decir que lo iban a pensar. Si él dice que lo están pensando es porque lo están trabajando en un lugar que no es la Liga Profesional. No estoy solo, pero por distintas razones (otros directivos) no hablarán. No voy a dar nombres. Hay clubes muy importantes que están de acuerdo conmigo. Cada uno sabe como expresarlo".

