Nascar compitió en Atlanta, una de las competencias más duras por su extensión y por las altas temperaturas que enfrentan los pilotos. Esto tuvo sus problemas, ya que Bubba Wallace perdió el conocimiento en plena entrevista y asustó a todos.

Wallace, quien terminó 21° en la competencia que ganó Kevin Harvick, se bajó de su auto, se reunió con su equipo para hablar sobre lo sucedido en la carrera, pero empezó a sentirse mal y sus compañeros lo ayudaron para recuperar el conocimiento. Momentos después, cuando el susto ya había pasado, Wallace estaba dando una entrevista cuando volvió a desmayarse.

"No sé qué pasó. Supongo que fue una carrera larga. Me levanté muy rápido y me mareé, estaba aturdido, pero me siento bien ahora. Sólo ha sido un pequeño susto para todos", señaló Wallace momentos antes del primer desmayo.