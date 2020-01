Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, habló este miércoles con TyCSports sobre el conflicto de la fecha de reanudación de la Superliga y la cesión de los jugadores a la Sub 23.

"Quizás nos meten a la AFA en el medio porque hicimos un pedido, pero un simple pedido que hubiera sido un gesto para la Selección", expresó.

"El 18 me reuní con (Marcelo) Elizondo -presidente de la Superliga- y un miembro de la Mesa Directiva, charlamos muchas cosas, porque diferentes dirigentes me decían 'dimos los jugadores, son siete fechas, tenemos posibilidades de pelear el torneo, ¿se podrá posponer?'".

Luego destacó: Hice la gestión que tenia que hacer y me respondieron que no se podía, porque los dueños de los derechos no permitían que se postergara".

"Es una falta de respeto lo que hizo la Superliga con la programación de la fecha. Me reuní con Marcelo Elizondo, después la decisión fue lo que todos sabemos y se llegó a lo que se llegó. Hay que ser respetuoso de las fechas, de los contratos", disparó.