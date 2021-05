Marcelo Tinelli pidió licencia al cargo de presidente de San Lorenzo, debido al mal momento que atraviesa el club, no solo en lo futbolístico sino también en lo institucional.

En un comunicado que envió a través de sus redes sociales, el empresario y conductor de televisión aseguró: "Nadie es más importante que la institución y considero que hay que aceptar la realidad con humildad y dejar espacio para que otros intente superar este mal momento".

Esto generó el repudio y criticas de los hinchas del Santo.



"Los resultados no se dieron", remarcó.



En el mismo escrito anunció que el sindicalista Horacio Arreceygor, de 57 años, será quien lo reemplace.



El conductor de TV deja su cargo en un contexto de deuda importante: deben 3.500 millones de pesos, según el Balance del último ejercicio 2019-20. Además sin entrenador confirmado, tras la salida de Dabove, el Santo está bajo la dupla interina de Leandro Romagnoli y Alberto Acosta.



“Muchas veces uno cree que dando lo mejor y poniéndose las 24 horas del día a disposición del club puede lograr los objetivos planteados, pero queda claro que a veces no depende del amor, el esfuerzo o el tiempo, porque en ese caso los resultados no se dieron".