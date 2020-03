FORMACIONES:

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, guardó a todo su equipo en el debut de la Copa Libertadores para este partido. De todas maneras, todavía no confirmó al equipo, aunque se estima que los once que saldrán a la cancha para enfrentar a Atlético Tucumán serían: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Milton Casco; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Por el lado de Boca, salvo por el cambio obligado de Carlos Zambrano por Carlos Izquierdoz (suspendido por acumulación de amarillas), Miguel Ángel Russo parece apostar por el once de memoria. De esta manera, los titulares para recibir a Gimnasia en La Bombonera serán: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Junior Alonso, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Pol Fernández, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano.

¿A QUÉ HORA JUEGAN?:

Como ambos equipos llegan en condiciones de hacerse con el trofeo, la definición será en simultáneo, con el saque inicial de ambos partidos pactado para las 21. La atención, sin embargo, estará puesta en La Bombonera, ya que el homenaje previo a Diego Armando Maradona -pactado para las 20.30- podría atrasar el inicio de, al menos, el partido del Xeneize.

¿QUÉ RESULTADOS NECESITAN AMBOS EQUIPOS?:

Si River gana: el Millonario automáticamente será campeón, sin importar cómo salga Boca;

Si River empata: una victoria de Boca coronará a los de Russo, mientras que un empate o derrota en La Bombonera le dará el título a los de Núñez;

Si River pierde: una victoria de Boca llevará el título a La Bombonera, mientras que un empate del Xeneize forzará un desempate para conocer al campeón. Obviamente, una victoria de Gimnasia en Brandsen 805 hará que el campeonato quede en manos del Millonario.

TUCUMÁN, CON ENTRADAS PARA "NO SOCIOS"; BOCA, CON FILTRO EN LA BOMBONERA:

Si bien oficialmente el Decano no venderá entradas para hinchas "visitantes" o "neutrales", lo cierto es que habilitó el expendio de tickets para "no socios", cuyos precios oscilaron entre los 700 y 3500 pesos para populares y plateas. De todas maneras, no habrá un sector habilitado para neutrales o visitantes.

Por el lado de Boca, el miércoles se conoció la noticia de que, por disposición de los organismos de seguridad, el Xeneize se vio obligado a aplicar un filtro para los hinchas que quieran concurrir al estadio mañana. ¿Cuál es el filtro? Haber asistido a, al menos, dos de los últimos siete partidos de local.

¿CUÁNDO SERÁ LA CORONACIÓN PARA CADA EQUIPO?

Como la Copa del certamen no estará en ninguna de las dos canchas, ambos equipos deberán esperar un poquito para alzar el trofeo.

En el caso de River, de coronarse campeón, recibirá el trofeo una semana después, el sábado 14 de marzo, cuando reciba justamente al Decano por la primera fecha de la Copa de la Superliga en el Monumental.

Por el lado de Boca, de arrebatarle el torneo al eterno rival, podrá alzar el trofeo recién dos semanas más tarde, cuando el domingo 22 de marzo reciba a Central Córdoba (SdE) por la segunda fecha del mismo torneo.