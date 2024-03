La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un duro comunicado contra ESPN Sur por desobedecer sus órdenes y transmitir la final de la Supercopa Argentina en exclusiva a través de su plataforma de streaming Star+.

“La Asociación del Fútbol Argentino informa que la transmisión del partido final de la Supercopa disputado en el día de ayer entre los clubes River Plate y Estudiantes de La Plata efectuada en forma exclusiva por medio de la plataforma “Star+” constituye un claro incumplimiento del acuerdo por la organización y explotación del torneo suscripto con la empresa Torneos y Competencias S.A”, comienza diciendo el comunicado.

La discusión viene desde hace días. ESPN Sur, de manera unilateral decidió transmitir la final de la Supercopa Argentina en exclusiva por la plataforma de streaming, cuando en las ediciones anteriores siempre se reprodujo por las señales lineales.

La AFA había pedido a Torneos, empresa con la que tiene un acuerdo de organización y explotación de la Super Copa Argentina, a que intime a ESPN Sur para que transmita la final por las señales lineales.

“La Supercopa es una final perteneciente a un torneo oficial de AFA. Ninguna competencia del fútbol argentino fue emitida únicamente y en exclusiva por una plataforma como Star+, en detrimento de la distribución en señales lineales de TV, con los perjuicios que dicha decisión trae para televidentes, espectadores, clubes participantes, sponsors y hasta la propia Asociación”, remarca el comunicado de la AFA.

Desde AFA también remarcaron que, como acción previa, enviaron una carta a la empresa Torneos con la que debía intimar a ESPN a transmitir los partidos por las señales lineales y no por Star+. Pero esa intimación de Torneos y advertencia previa de la AFA fueron desoídas.

En la mencionada plataforma, donde finalmente se transmitió el partido, hubo varios problemas que los usuarios no dejaron pasar. En la previa y durante el encuentro, cortes constantes, silencios, pantallas congeladas y hasta un delay que rozaba los 30/40 segundos en comparación a varias radios, dejó un sinfín de comentarios contra la empresa del ratón Mickey.

“Ojalá le rompan el contrato a ESPN”, “Si, se corta. Se ve mal por momentos y no se ve la pelota de lo pixelado. No es el wifi”, “Si. Es imposible mirarlo así, es preferible por fútbol libre”, “No transmiten dos minutos seguidos”, “No vi el gol. Estaba escuchando el himno y de la nada íbamos perdiendo 1-0. No se puede creer como se cagan en la gente”, son algunos de los tantísimos mensajes en diferentes redes sociales que critican a la señal.

Ante esto, desde AFA advirtieron que “los antecedentes fueron elevados a la Gerencia de Legales de AFA con el propósito de evaluar las acciones correspondientes a fin de defender los derechos de la Casa y del fútbol argentino en su totalidad”.

VÍA: Doble Amarilla