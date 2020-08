Luka Doncic, ex Real Madrid y una de las figuras de Dallas Mavericks, se refirió al posible desembarco del base cordobés y admitió

"se merece estar en la NBA y espero que pronto lo consiga".

Best Of Luka Doncic | 2019-20 NBA Season



El esloveno, una de las estrellas jóvenes de la Liga norteamericana, que se encuentra en la "burbuja" de Orlando durante la reanudación de la competencia, elogió a Facundo Campazzo y ponderó por su llegada "lo más pronto posible".

"Me daría mucha alegría tenerlo a Facu aquí en la NBA", expresó el armador de la franquicia texana en conferencia de prensa, tras reiniciarse la edición 2019/20 del básquetbol norteamericano en el Complejo de ESPN Wide World of Sports dentro del predio que posee Disney en Lake Buena Vista.



La estrella europea de 21 años manifestó su entusiasmo por la posible llegada de Campazo, su ex compañero en el Real Madrid de España, ante las fuertes versiones que vinculan sobre el jugador argentino y su desembarco en la próxima temporada de la NBA.

Las genialidades de CAMPAZZO



"Se merece estar aquí con nosotros en la NBA y espero que lo consiga pronto", remarcó Doncic tras el partido en el que los Mavericks cayeron ante Houston Rockets por 153-149.

Doncic, es el debutante más joven (16 años) en la historia del Real Madrid, donde obtuvo dos títulos de Liga Endesa (2015 y 2018) y una Euroliga (2018) - fue elegido el Jugador Más Valioso de la competencia europea- junto al argentino surgido de Peñarol de Mar del Plata.