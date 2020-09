En el mítico Nodschleife, escenario de la segunda fecha de la temporada del WTCR, Néstor Bebu Girolami (Münnech Motorsport) concluyó 11º.

La gran victoria lograda ayer por Guerrieri auguraba la posibilidad de un sábado positivo para Girolami, quien el jueves había conseguido la pole position y partía en punta. Sin embargo, el “Bebu” no pudo repetir lo hecho por su compañero y compatriota.

El cordobés terminó tercero en pista, pero fue penalizado por realizar mal el procedimiento de largada. Los Comisarios Deportivos le aplicaron 30 segundos y con dicha sanción cayó al puesto número 11.

> Una penalización nos dejó sin podio. Una lástima. P11 en Race 2.



> A penalty left us without podium. A shame. P11 in Race 2.#TeamBG #WTCR #Honda pic.twitter.com/stwkPmErub