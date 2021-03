Facundo Campazzo volvió a jugar, no la hacía desde el 27 de febrero pasado ante Oklahoma City Thunder, y Denver Nuggest sumó el quinto triunfo consecutivo al superar como visitante a Memphis Grizzlies, por 103 a 102, con una buena actuación del cordobés quien sumó ocho puntos, cinco en el último cuarto, en otra noche con acción de la NBA.

Campazzo, que estuvo inactivo por haber tenido contacto estrecho con dos compañeros con coronavirus positivo, estuvo 19 minutos y 32 segundos en el rectángulo de juego del FedExForum de Memphis y en ese lapso sumo ocho puntos (1-1 en dobles, 2-6 en triples), totalizando 173 en la temporada, además de dos rebotes, cuatro asistencias, un balón perdido y una infracción.

Lo importante es que de esos ocho puntos del ex base de Peñarol de Mar del Plata y Real Madrid de España, cinco fueron en el cuarto final cuando el equipo más lo necesitaba.



Campazzo regresó luego de haber estado aislado desde el 1 de marzo pasado debido a un contacto estrecho con sus compañeros R.J. Hampton y Markus Howard, contagiados de coronavirus, aunque él resultó negativo.



A raíz de esa situación, Campazzo se perdió los partidos que se disputaron en la triunfal gira por el Este estadounidense ante Chicago Bulls (118-112), Milwaukee Bucks (128-97) e Indiana Pacers (113-103), con la salvedad de que lo benefició el receso por el Partido de las Estrellas.



El pivote serbio Nikola Jokic volvió a desequilibrar para Denver (22-15) al sumar 28 puntos y 15 rebotes, logrando siete tantos en el cuarto definitorio que inclinaron la balanza en favor de los Nuggets, que en esta medianoche volverán a presentarse pero como locales ante Dallas Mavericks.



Michael Porter Jr y Will Barton aportaron 21 tantos cada uno para los Nuggets y en Memphis sobresalieron Dillon Brooks y Brandon Clarke, fundamental ingresando desde el banco y haciendo 12 puntos, con 20 cada uno.



Otros resultados:

New Orleans Pelicans 116 - Cleveland Cavaliers 82

Washington Wizzards 101 - Philadelphia Sixers 127

San Antonio Spurs 104 - Orlando Magic 77

Chicago Bulls 90 - Miami Heat 101

Utah Jazz 114 - Houston Rockets 99

Los Angeles Lakers 105 - Indiana Pacers 100.



