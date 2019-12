Manuel Pellegrini fue despedido del West Ham United. Luego de que los Hammers cayeran esta tarde por 1-2 ante Leicester y sumaran su segunda derrota de la semana, la directiva del elenco londinense decidió destituir al técnico chileno.

“Con gran decepción hemos tenido que tomar esta decisión. Manuel es un caballero y ha sido un verdadero placer trabajar con alguien de su calibre”, declaró David Sullivan, copropietario del club, en un comunicado.

“Sin embargo, ha quedado claro que se requiere un cambio para que el Club vuelva a estar en línea con nuestras ambiciones esta temporada. Sentimos que era necesario actuar ahora para darle al nuevo entrenador el mayor tiempo posible para tratar de lograr ese objetivo ”, agregó Sullivan, también presidente de la institución.

El chileno se va dejando a los Hammers a un punto de la zona del descenso y sumidos en una profunda crisis futbolística. De hecho, tras caer como local ante Leicester, ni él podía asegurar si estaría al mando del cuadro londinense en la próxima fecha, ante Bournemouth. “No puedo responder esa pregunta”, sentenció el chileno.

, había dicho Pellegrini, en la que fue su última conferencia al mando del West Ham United.

Luego de hablar con los medios, el club lo cesó de sus funciones.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.