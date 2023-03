En 1992, es decir algo algo más de 20 años, Alejandro Lerner acababa de cumplir una década en su carrera y publicaba un álbum, Amor infinito, en cuyo track 2 -recién empezaba a arribar a este lugar del mundo el CD-, figuraba la canción romántica Secretos, que ahora, dos décadas después, acaba de reversionar junto al exitoso cuarteto cordobés La Konga, subiéndole el tempo y llevándolo a un ritmo decididamente bailable.

Es aquella canción que hablaba de una timidez típica de la adolescencia. “Hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no”.

Con esa actitud y con muy buenas melodías, Lerner se afirmaba cada vez más como un artista rutilante en la escena más juvenil.

Hacía ya mucho que había llegado a la pubertad. Tenía 35 años.

Lerner aceptó que el grupo cordobés La Konga llevara aquella canción suya al ritmo de cuarteto, y así la cantó como invitado del grupo en un concierto en el estadio Movistar Arena del barrio de Villa Crespo, en la Capital Federal, en el último diciembre, y como se grabó formalmente, la semana pasada se editó como sencillo y hoy está ubicable en las redes. También lo está el video oficial.

Lerner está en medio de una gira internacional en la que celebra su ingreso a la quinta década suya de carrera. Ya hizo dos conciertos en una sala de Tel Aviv con entradas agotadas, horas después de que se cumpliera un nuevo aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en la Argentina.

En ese espectáculo, Lerner invitó al escenario a tres familiares de las víctimas del atentado. Entre el público estuvo Galit Ronen, hasta no hace mucho tiempo embajadora de ese país en el nuestro. Durante su gestión, visitaron Israel el presidente Alberto Fernández y el Jefe de gobierno de la ciudad capital argentina, Horacio Larreta. Ronen fue embajadora en la Argentina desde el 21 de agosto del 2019, en reemplazo de Ilan Sztulman. No fue su primera experiencia en Sudamérica en su carrera en política exterior. Antes representó a su país en Uruguay y, en los años 90 había desempeñado labores diplomáticas en Perú. Asumió cuando aquí el presidente era Mauricio Macri y el primer ministro de su país era Benjamín Netanyahu, conocido internacionalmente como un halcón de la política israelí, quien ya había conducido la política de su país entre 1996 y 1999.

Luego de sus shows en Israel, Lerner se presentó en España. Primero lo hizo en La Cochera Cabaret de Málaga, y luego en el Café Berlín de Madrid, en The One de Alicante y en La Casa de la Mar, Valencia.

Lerner ha hecho ya varios cruces para integrarlos a su próximo disco, que se llamará A tu lado. Reversionó con jóvenes artistas argentinos. Hizo Después de ti con el rapero melódico Rusherking y Amarte así con el dúo MYA.

Antes había versionado Puro sentimiento con L Gante y la actriz mexicana -radicada en Los Angeles- Sofía Reyes, donde hace una aparición el guitarrista Carlos Santana.

En su disco Amor infinito de 1992 también figuraba Juntos para siempre, que en esa ocasión grabó junto al recientemente fallecido cantante mendocino Marciano Cantero, frontman de Los Enanitos Verdes.

La Konga está atravesando un momento de muy alta popularidad. Acaba de hacer un show en el estadio de Vélez Sarsfield para 45 mil personas, en el que aparecieron como invitados sorpresa Cristian Castro, Nicki Nicole, Damián Córdoba, Nahuel Pennisi, Luck Ra y Ke Personajes, y de actuar en el final del partido de Argentina-Panamá en el estadio Monumental de River, al que habían asistido 80 mil personas.

El video oficial de la versión original de la canción de Lerner, hoy convertida en cuarteto, ha sido publicada en Youtube por el sitio peruano Perfil romanticón.