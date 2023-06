Nació en Rosario, sí. Siendo niño vivió muchos años en Córdoba. Más puntualmente en Alta Gracia.

Lo mataron en Bolivia en 1967.

Cuando fue ese día, mucha gente en el mundo lo sintió profundo. Y lo escribió Mario Benedetti: Así estamos / consternados / rabiosos / aunque esta muerte sea uno de los absurdos previsibles / Da vergüenza mirar / los cuadros / los sillones / las alfombras / sacar una botella del refrigerador / teclear las tres letras mundiales de tu nombre / en la rígida máquina que nunca / nunca estuvo / con la cinta tan pálida / vergüenza tener frío / y arrimarse a la estufa como siempre / tener hambre y comer / esa cosa tan simple / abrir el tocadiscos y escuchar en silencio / sobre todo si es un cuarteto de Mozart… / Da vergüenza el confort / y el asma da vergüenza / cuando tú, Comandante, estás cayendo / ametrallado / fabuloso / nítido fabuloso / Eres nuestra conciencia acribillada.

Vi en Cuba que todos los niños al entrar a clase, saludan a la bandera y prometen: -Seremos como el Che.

Allá en la isla caribeña, por la cual vivió y murió, se lo considera un héroe. Y las canciones de allá hablan de él. No sólo las de Silvio y Pablo, claro.

Dice Frank Delgado, cantautor de hoy:

Guevara, tú vuelves al camino con la adarga al brazo, / pintado en los pullóveres de los muchachos / o vigilante desde la pared. / Por eso te llevo en mi cartera como un buen resguardo / o como la casera, estampita de un santo, / para que me proteja y me hale las orejas / si algún día malo me olvido del Che.

En rigor, su figura de muchacho bien parecido y siempre joven, lamentablemente porque no lo dejaron llegar a viejo, ha inspirado poemas y canciones en todo el mundo.

Enumerar cuánto a ha escrito y se ha hablado sobre él sería extensísimo, por eso tedioso y seguramente innecesario.

A veces un gesto o una palabra o una imagen alcanzan.

Esta nota invita a ver la película Che, un hombre nuevo, que presentó Tristán Bauer en 2010 y que tiene, como bonus track, la canción A los mineros de Bolivia, con letra del Che, interpretada por León Gieco y Gustavo Santaolalla.

Bauer es, hoy, el Ministro de Cultura de la Argentina.

¿Cuál sería la contracara de esta nota?

Quizá que hoy es el cumpleños 77 de Donald Trump.

Y que hoy se cumplen 41 años de la rendición argentina en Malvinas.