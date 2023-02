No cumple diez años Rodrigo, claro. Tiene 38 y el próximo 25 de julio se cumplirá un año más del día en que este leonino llegó a este mundo en Córdoba. Luego empezó a caminar y creció en Río Grande, Tierra del Fuego. Son diez años de Ríe río, su disco debut, que compuso, grabó y publicó aquí, en Córdoba, su tierra adoptiva o natal, según se vea (Y ojalá que ésta siga siendo su tierra, para bien del ambiente musical de este lugar). Fue el 6 de diciembre de 2013 cuando apareció este opus de ocho canciones que gestó en Cabana, Unquillo, y que respira musicalidad desde su primer segundo. Carazo ya había publicado músicas experimentales y bandas sonoras instrumentales para piezas teatrales y de cine, pero disco de canciones nunca. Hasta que hizo este disco, que si bien tenía olorcito a futuro, ya sonaba a que, por todo lo ya hecho, su responsable no debía perder más tiempo. Carazo tiene tanto respeto por la música y por el silencio -las dos cosas son fundamentales en esto- que pudo pensar y advertir que su segundo disco podía llamarse como el primero pero al revés, y así llegó a Oír e ir. Que es Ríe río de derecha a izquierda, se aclara para quien lea muy apurado o para quien no entienda la sutileza. Después hizo Octógono en una casa que tenía justamente justamente ese formato y ahora está por dar el segundo paso de una trilogía de EPs. que llama Tres interiores. El primero, que recorre sin mapa su tiempo de niño en la Patagonia, se llamó Subceleste.

Este es un video de 2015 que lo muestra haciendo el tema Ríe río publicado hace diez años:

Recuerdo cuando una chica, amiga de un amigo, apareció en la radio diciéndome: -Mi novio hace canciones con influencias africanas. Ese dato, que bien podría haber sido nada para otro difusor o periodista o locutor, para mí fue una intriga mayúscula. Y escuché con detalle su CD que era solo un demo. Al tiempo salió Ríe río con algunas de esas canciones. Después compartimos algunas experiencias, viajes y encuentros. Nos intercambiamos música que nos gusta, y pude invitarlo para que participara en una película documental que hice y en la que también figuraban pesos pesados como León Gieco, el dúo Coplanacu, Bruno Arias, Peteco Carabajal, Liliana Herrero y Raly Barrionuevo. Y él siguió haciendo canciones. De tanto en tanto llegan amigos de otros lugares y me comentan que lo conocen y lo admiran, y digo que es merecido.

Rodrigo Carazo ya tiene un buen camino recorrido. Lo mejor está por venir. Seguro.

Algunos momentos musicales de la película Somos la Tierra. A los 3:55 aparece Rodrigo Carazo: