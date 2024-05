Otoño en San Telmo. Un mediodía salí de mi casa, en Chacabuco y Chile, rumbo a la redacción de Humor, que estaba a solo cuatro cuadras, en Venezuela casi Piedras, y para tomar un camino que no fuera el de siempre, subí por Chile rumbo a la 9 de Julio, digamos, o sea que no fui como siempre por Chacabuco hasta Venezuela. Y para mi sorpresa, me encontré con que la habitual geografía urbana de mi barrio había sido modificada con fardos de pasto en las veredas (¿?), y mi sorpresa fue mayor al ver que un viejo auto, tan vetusto como de medio siglo atrás, doblaba ¡en contramano!.

Rarísimo.

Era que estaban filmando una película.

Yo no sabía, pero en la vieja peluquería de la esquina se estaba rodando una escena de la película que dirigía Leonardo Favio después de 17 años de silencio, una sobre un ícono muy popular en tiempos del primer peronismo, José María Gatica.

Justo estaban en un descanso… ¡cuando apareció Favio en persona con la vereda, con un megáfono en la mano y un pañuelo, su típico pañuelo, en la cabeza!

Me saludó como si me hubiera conocido. Creo que nunca supo que yo era periodista de Humor y de Página/12. -Hola negrito, todo bien, me dijo al pasar.

Unas semanas después se estrenó la película y me ocupé de averiguar cómo podía encontrarlo.

-Ahora está en Rosario, me dijeron.

Y ahí lo llamé.

Me atendió él y la charla fue sumamente cordial.

Ahora aquí, tantos años después, presento unos momentos de esa conversación.

(Cómo no iba a guardar una charla con Favio)

Fuad Jorge Jury Olivera, Leonardo Favio, nació en mayo del 38 en Las Catitas, departamento de Santa Rosa, Mendoza. Además de cineasta, cantante, compositor y actor muy exitoso y realmente popular, fue un peronista de punta a punta. Murió a los 74 años en noviembre de 2012.