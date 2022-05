El aguinaldo es un ingreso extra que los trabajadores esperan a mitad y fin de año.

Según la Ley de Contrato de Trabajo, el aguinaldo o sueldo anual complementario (SAC) es una remuneración extra que cobran los trabajadores en blanco, jubilados y pensionados. Equivale aproximadamente a un salario y se cobra en dos partes: en junio y diciembre de cada año.

¿Cuándo debe cobrarse?

Según la ley de Contratos de Trabajo, la fecha de vencimiento de la primera cuota del aguinaldo es el 30 de junio. Pero la legislación admite un período de tolerancia de hasta cuatro días hábiles de demora.

Este 30 de junio cae jueves, es decir, que las empresas tienen tiempo hasta el miércoles 6 de julio para pagar la primera cuota del aguinaldo.

La segunda cuota del Aguinaldo debe percibirse antes del 18 de diciembre. Hasta el 2015, el pago se podía realizar antes de fin de año. Sin embargo, el Congreso modificó la Ley para que los trabajadores pudieran disponer del dinero antes de las fiestas.

¿Cómo se calcula?

El medio aguinaldo se determina en base a la mejor remuneración percibida en el semestre dividido por dos. El cálculo tiene en cuenta varios conceptos como el sueldo básico, horas extras y otros conceptos remunerativos.

Asignaciones y otros plus no remunerativos no se tienen en cuenta para el cálculo.

Por ejemplo, si la remuneración de una persona fue:

Enero: 60 mil pesos

Febrero: 62 mil pesos

Marzo: 63 mil pesos

Abril: 66 mil pesos

Mayo: 63 mil pesos

Junio: 64 mil pesos

El cálculo del aguinaldo debe realizarse en base al mes de abril (66 mil pesos). Al dividirlo por 2, la segunda cuota del aguinaldo a abonar en junio es de 33 mil pesos.

¿Qué pasa si comencé a trabajar después del inicio del semestre o me despidieron antes de junio?

Para ambos casos, el aguinaldo debe cobrarse de manera proporcional.

Si se toma el ejemplo anterior pero se supone que la persona comenzó a trabajar a partir de marzo, el mes de mayor remuneración sigue siendo abril (66 mil pesos).

Sin embargo, al no haber trabajado los dos meses anteriores (enero y febrero), el SAC no se calcula dividiendo por dos solamente. Se calcula en proporción a los meses trabajados. Es decir:

66 mil pesos / 2 = 33 mil pesos

33 mil pesos / 6 meses de cálculo base = 5500 pesos cobrado de aguinaldo por mes trabajado

5500 pesos por mes * 4 meses trabajados = 22000 pesos de medio aguinaldo

¿Quiénes deben pagar Impuesto a las Ganancias?

Los trabajadores cuya remuneración promedio bruta del segundo semestre de 2021 no supere los 175 mil pesos estarán eximidos de tributar el impuesto al percibir el SAC.