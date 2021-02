El Grupo Ad Hoc de tenedores de deuda de YPF aceptaron este lunes los términos de la nueva oferta de canje que realizó la petrolera con respecto a los bonos que vencen el 23 de marzo por US$ 412,6 millones, lo que permite encaminar el proceso hacia un alto nivel alta adhesión.

El grupo de bonistas, compuestos por el fondos de inversión como BlackRock, Fidelity y Ashmor principalmente, componen el 45% de los Bonos 2021.

El directorio de la petrolera comunicó haber alcanzado un acuerdo con el mayoritario Grupo Ad-Hoc al sumar una cuarta modificación a su propuesta original de canje de bonos elegibles, por lo que también extendió el plazo para la propuesta hasta el próximo miércoles.

La cuarta oferta por los bonos cortos por US$ 412,6 millones "representa una mejora con respecto a los términos anteriores anunciados por la compañía en consonancia con la posición del Grupo y proporciona una solución equilibrada y un tratamiento adecuado para los Bonos de 2021", expresaron los bonistas en una comunicación pública.

A partir de ahora, por cada US$ 1.000 de los Bonos Antiguos 2021 licitados, el monto de capital que recibirán quienes entreguen sus papeles en canje será de US$ 824 en Bonos Nuevos Garantizados 2026 y el pago en efectivo de US$ 283.