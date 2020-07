Después de mucho trajinar, las empleadas de casas de familia pueden volver a la actividad en la ciudad de Córdoba, como ya se había dispuesto para el resto del territorio.

Lo hacen con protocolos varios, que van desde los cuidados con la indumentaria pero con las complicaciones por el paro del transporte, tanto urbano como interurbano.

"Había mucha ansiedad. Las que pudieron completar registración ya lo hacen hoy, pero tuvimos problemas con algunos casos que ya habían generado el Ciudadano Digital, y se había perdido la contraseña", refirió este lunes Ana Altamirano.

La secretaria adjunta del Sindicato del Personal de Casas de Familia (Sinpecaf) remarcó que estaban asesorando a las trabajadoras "para volver a generar la clave" del portal que dispuso el gobierno provincial a tal fin.

"Para nosotras todo es un problema"

El sector que vuelve a trabajar no fue considerado esencial pese a tener varios puntos para serlo. No son un tipo de empleados comunes.

"Para nosotras todo termina siendo un problema. Porque hay paro y el problema corre por cuenta del empleador, y a eso lo tenemos que arreglar nosotras. Nos permiten trabajar sólo en un lugar pero necesitamos hacerlo en más. Tener qué elegir a qué casa ir deja a las compañeras en un lugar incómodo", sentenció a radio Universidad.

De esos dos puntos planteados, alguno es parte de los pedidos que analizan realizar al Centro de Operaciones de Emergencia (COE): "Vamos a solicitar, sin pedir volver a cómo estábamos antes, que nos autoricen a trabajar en más de una casa, es lo más viable".

Con salarios escasos y un pedido de apertura de paritarias negado recurrentemente, el sector padece como nadie la pandemia.

Altamirano concluyó: "Desde dar los datos para el registro hasta manejarse en un transporte que no es el público es para nosotros un problema. En estos tiempos, que no podían ir a trabajar, hubo denuncias de todo tipo: empleadores que no pagaron, o pagaron porcentajes, descuentos por el pago del IFE (que les correspondía más allá de su salario). A muchas, le pagaron sólo un porcentaje del aguinaldo".