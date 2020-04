Sebastián Parra por concesionarias en la cuarentena - AM580 / Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

Luego de que se conociera el reinicio de tareas en el registro del automotor, vendedores de automóviles afirman que faltan reactivar aún más procesos y que necesitarán ayuda del gobierno.

Sebastián Parra, empresario del comercio automotor, afirmó en radio Universidad que el sector está "en un momento muy difícil, una situación inédita, que ha parado totalmente la actividad. Estamos con mucha angustia y ansiedad porque tenemos frenados totalmente los ingresos, o muy pocos", expresó.

"La apertura del registro del automotor es una buena noticia, pero es solamente un primer paso, porque toda la cadena de actores que necesitamos para que esto empiece a funcionar no está. Los locales no tenemos posibilidad de abrirlos, necesitamos que el personal administrativo se traslade, la logística para llevar los vehículos, los mismos clientes no tienen permiso para trasladarse", explicó Parra.

Y agregó que la reapertura del registro de automotor es "un primer paso pero estamos lejos de tener una normalidad y poder operar. Tenemos trámites atrasados de operaciones que fueron justo sobre el inicio de la cuarentena y esto permitiría empezar a avanzar en eso", apuntó.

Consultado sobre la adaptación de las ventas al entorno virtual, Parra adujo que hay "una atención virtual de los vendedores, se asesora, pero para el paso concreto de llevar a la realidad la operación no tenemos la forma. Un usado o un cero kilómetro, el cliente lo quiere ver, hay que llevárselo o lo tiene que venir a buscar, hay que firmar papeles", dijo.

"La apertura de los registros nos permite con turnos cada 30 minutos, 24 turnos por día, que se pueda ir al registro. Pero la cadena de procesos que necesitamos, aunque hagamos mucho no presencial, necesitamos parte presencial que todavía no está autorizada. Lo vemos como una buena noticia, un primer paso, pero estamos lejos de una actividad normal", explicó.

Además, detalló las necesidades urgentes del sector. "Es una situación difícil, y la estamos soportando con ayuda de todas las instituciones gremiales y empresarias de Córdoba. Las necesidades son pagar los sueldos, honrar los compromisos de capital de trabajo y los costos fijos de estructura. El tema es poder mantener vivas las empresas y no quedar heridos de muerte, porque si no no vamos a poder volver a funcionar", subrayó.

Respecto de la necesidad de apoyo del Estado para salir de la crisis, Parra aseguró: "Sin duda necesitamos el apoyo del gobierno. Con la caja parada todo es pérdida, no hay cosa que alcance, pero creemos que es una buena medida y una ayuda importante la del gobierno nacional, que complementa el salario. Esperemos que sea simple, que se haya simplificado toda la burocracia planteada en el decreto anterior", concluyó.