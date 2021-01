Los deudores de créditos hipotecarios tipo UVA continúan pidiendo al gobierno que implemente medidas para aliviar su situación.

En primer lugar reclaman que se revea lo dispuesto en el decreto 767, dictado en septiembre de 2020, en el que se establece que las cuotas de los créditos hipotecarios comenzarán a descongelarse a partir de febrero de 2021.

Desde ese momento, establece el decreto, debe aplicarse un plan de convergencia de un año y medio para compensar el congelamiento de los valores, que rige desde el año 2019.

Según sus propios cálculos, los deudores prevén que el valor de las cuotas se actualizaría hasta casi un 200 por ciento, a causa de la combinación de la inflación y los nuevos intereses por recálculos.

Por ello, los más de 100 mil deudores insisten en pedir un cambio en el esquema con que se calcula el valor de sus obligaciones mensuales.

"Durante la pandemia se tomaron dos líneas de acción. Por un lado aquellos que definitivamente no podían pagar la cuota diferían lo adeudado al final del crédito. Ese diferimiento caerá en febrero de 2021. Pero con el agravante de la devolución de esas actualizaciones no pagadas en tiempo y forma, mediante una fórmula de convergencia, que además de la cuota actualizada con lo que no pagaron en su momento incluirá el valor actualizado por inflación", explicó a Radio Universidad Julia Irazoqui, representante legal de un grupo de perjudicados.

En diálogo con el programa Es por Acá la abogada recordó que la promoción de créditos UVA fue decidida por el gobierno de Mauricio Macri como una forma de afrontar el déficit habitacional en la Argentina. Por lo tanto, debería tratarse como política de Estado.

"El mismo Alberto Fernández, antes de llegar a la presidencia, manifestaba que había sido una estafa. También lo dijeron distintos funcionarios. Hemos tenido reuniones con la ex ministra de Vivienda, Eugenia Bielsa, como también con el actual ministro, Jorge Ferraresi, pero no veo cambios ni propuestas al respecto", añadió.

"El speach publicitario de estos créditos indicaba que el valor de la cuota no superaría el valor de un alquiler. Hay un montón de familias a las que hemos tenido que asesorar permanentemente porque no entendían por qué las cuotas se elevaban tanto. La relación cuota ingreso llegó a superar el 40 por ciento", sentenció.