Diputados del Frente de Todos, presentaron en la jornada del jueves un proyecto de ley para que usuarios residenciales de gas de sectores vulnerables, tengan rebajas de entre 30 y 50% en las tarifas, en distintas provincias del país con bajas temperaturas en invierno.

La iniciativa fue presentada por el jefe de la bancada de diputados oficialistas, Máximo Kirchner y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa y acompañada por legisladores de Unidad para el Desarrollo y Consenso Federal.

El proyecto propone prorrogar por diez años el Fondo Fiduciario de Subsidios de Consumos residenciales de gas, sumando a otras provincias a los beneficios que recibían hasta ahora sólo en la Patagonia.

De esta manera, establece que será para "financiar compensaciones tarifarias" incluyendo a otras "zonas frías" del país como Mendoza, y departamentos de San Juan, Salta, San Luis y municipios bonaerenses que se encuentran en la zona marítima.

Además prevé también incluir a las provincias de Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Catamarca y Jujuy, cuando propone que "las localidades que se encuentren en la zona bioambiental utilizadas por el Enargas bajo norma IRAM 11603/2012, III, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, que en un futuro sean abastecidas de gas natural y/o gas licuado de petróleo de uso domiciliario, obtendrán en forma automática los beneficios aquí establecidos"

En el caso de Mendoza y la denominada "región de la Puna", la tarifa a cobrar será la mitad de lo que establezca el Enargas en los cuadros tarifarios, mientras que en el resto de las provincias mencionadas, la tarifa será del 70% de la normal establecida por el ente regulador, lo que equivale a una rebaja del 30%. En tanto, los usuarios residenciales de cualquiera de estas últimas en condiciones de vulnerabilidad, tendrán una rebaja del 50% en la tarifa, e incluyen a :

1-Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por

Embarazo.

2-Titulares de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales

brutos no superiores a CUATRO (4) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

3. Usuarios y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social.

4. Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y

trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta

menor o igual a CUATRO (4) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

5. Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo

ingreso anual mensualizado no supere en CUATRO (4) veces el Salario Mínimo

Vital y Móvil.

6. Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo.

7. Electrodependientes, beneficiarios y beneficiarias de la Ley N° 27.351.

8. Usuarios y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social

para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).

9. Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

10. Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

También establece que la autoridad de aplicación podrá incorporara nuevos beneficiarios o beneficiarias cuando lo considera oportuno y necesario y aclara que la tarifa diferencial, "no excluye beneficios otorgados por otras normas".

De acuerdo a las estimaciones oficiales, de convertirse en ley el proyecto, beneficiará a más de 3 millones de personas en todo el país.

Durante la presentación del proyecto, el titular de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, sostuvo que "se trata de un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas. Hablaban de veredas calefaccionadas o de que los argentinos y argentinas malgastaban el gas y le hicieron un gran daño al poder adquisitivo de nuestro pueblo”, agregó.

A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa dijo que el proyecto tendrá trato prioritario "porque implica llevar alivio a los usuarios y usuarias de gas y eso genera un impacto directo en el bolsillo".