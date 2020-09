Este programa está destinado a docentes de las Universidades Nacionales que necesiten adquirir una computadora personal.

La solicitud se inicia exclusivamente a través del sitio web del Banco Nación.

El monto del crédito será hasta $150.000 para docentes universitarios que cobren sus Haberes en el banco público.

Cuáles son las características del préstamo

Todos los préstamos tienen un plazo único de 36 meses.

El Costo Financiero Total expresado en Tasa Efectiva Anual será del 15,77%

La cuota se paga por descuento en caja de ahorros o tarjeta de crédito del Banco Nación.

Quiénes pueden acceder

"Podrán acceder al presente programa los docentes universitarios que se desempeñen en universidades de gestión pública que no se encuentren usufructuando licencias por enfermedad, largo tratamiento, cargo de mayor jerarquía, y/o cualquier otra justificación o franquicia que implique en los hechos la no prestación del servicio al momento de solicitar el crédito y que no superen la edad máxima prevista para la jubilación en el régimen que pertenecen al momento de cancelación del préstamo. Asimismo, deberán cumplir con las condiciones crediticias fijadas por el Banco".

Una única compra

Desde Banco Nación aclaran que, "a los efectos de facilitar el acceso al programa a la mayor cantidad de beneficiarios, se puede ingresar una única solicitud por docente para la compra de un solo equipo".

Demora en la solicitud

La resolución de la solicitud web será inmediata. En caso de ser aprobada, la sucursal que elegiste se pondrá en contacto con vos para finalizar la operación.

Documentación

El beneficiario solo tendrá que presentar tu DNI cuando te citen desde la sucursal.

Qué podrás comprar

Dependiendo de la calificación crediticia, va a poder seleccionar tu equipo dentro una amplia gama de productos con un valor de hasta:

$ 150.000 si cobra sus haberes en BNA.

$ 125.000 si NO cobra sus haberes en BNA.

Dónde se recibe la compra

Una vez finalizado el trámite en nuestra sucursal, el beneficiario recibirá el equipo en su domicilio. El envío es totalmente gratuito.

Más información con preguntas frecuentes