Pasó más de un mes desde que el Senado convirtió en ley la modificación del impuesto a las Ganancias, que elevó los mínimos no imponibles del tributo por el cual más de 1,2 millones de personas dejarán de pagar, y que además estableció que sea de carácter retroactivo a enero, con lo cual deberán percibir todo lo descontado por esa vía desde principios de año a la fecha.

Para que ello suceda, la Afip debe reglamentar esa modificación, lo que permitiría que se comience a aplicar. Es por eso que desde Ctera exigieron a través de un comunicado "la urgente reglamentación de la misma, y el cumplimiento del compromiso de devolución asumido oportunamente de las retenciones realizadas desde el 1° de enero a la fecha".

En otro párrafo, la confederación que agrupa a docentes de todo el país señala que la situación está "generando un enorme perjuicio a lxs trabajadorxs que esperan el reintegro correspondiente y la merma o eliminación de las retenciones que hasta hoy se están realizando".

Cabe recordar que la modificación aprobada por el Congreso y publicada en el Boletín Oficial, deja establecido que las personas asalariadas y jubiladas con ingresos brutos menores a $ 150.000 o a 8 haberes mínimos respectivamente, dejaron de estar alcanzadas por el impuesto.

Por otra parte, las estimaciones oficiales indican que el reintegro de lo ya descontado a ese universo de más de un millón de personas y que debe ser devuelto, implicaría al día de hoy una suma cercana a los 12 mil millones de pesos que volverían a sus bolsillos.

Cómo aún no está reglamentada, las empresas no liquidaron las devoluciones con los salarios de abril, y probablemente no puedan hacerlo tampoco con los de mayo, ya que no tienen la hoja de ruta sobre cómo deben hacerlo. En ese sentido, aún se desconoce si la devolución de lo ya pagado será en una sola vez o en cuotas.

Los docentes alcanzados por la modificación llegan a más de 170 mil en todo el país según cálculos de la entidad gremial que los agrupa, lo que representa un 8 por ciento del total. En ese sentido y según las estimaciones, el universo total de los beneficiados por la nueva ley son el 15 por ciento de las personas con empleo en blanco en Argentina, como también quienes perciben hasta 8 jubilaciones mínimas.