El ministro de Economía Martín Guzmán se reúne este martes con funcionarios del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de renegociar la deuda.

En la reunión participarán el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, la directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo, Julie Kozack, y el jefe de la misión del Fondo para la Argentina, Luis Cubeddu.

Guzmán pidió "paciencia" y evitó dar detalles del plan económico ante inversores

El FMI otorgó un crédito de US$ 57.000 millones al país, de los cuáles ya fueron desembolsados unos US$ 44.000 millones. El Gobierno del Alberto Fernández ya había adelantado que no iba a solicitar más desembolsos y buscará prorrogar los vencimientos vigentes.