El acceso de los cordobeses a los cortes de carne con importantes descuentos que promociona el gobierno nacional se verá restringido, por el momento, a menos de 60 locales comerciales en toda la provincia. Es decir, una opción cada 65 mil cordobeses considerando la población del último censo nacional, realizado en 2020.

Se trata de 57 bocas de expendio, todas ellas pertenecientes a grandes cadenas de supermercados e hipermercados con composición accionaria mayoritaria o totalmente vinculada a capitales extranjeros.

En su totalidad, dichos comercios se ubican en ciudades con poblaciones superiores a los 30 mil habitantes. La mayoría (37) se expanden por la ciudad de Córdoba.

Siguiendo el mismo criterio, ciudades como Río Cuarto, Villa María o Villa Allende cuentan con opciones de distintas empresas. El corredor del valle de Punilla cuenta con puntos en La Falda, Cosquín y Carlos Paz. Regiones como Calamuchita, Traslasierra y el noreste no tienen representantes de aquellas grandes firmas.

Este repaso primario se basa en el anuncio oficial, realizado ayer, que indica que sólo se conseguirán los ocho cortes en aquellas sucursales de las firmas que integran la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).

La exigua cantidad de puntos de venta en Córdoba representa un 3.5 por ciento del total de 1600 locales que forman parte del acuerdo, que se extiende hasta el 31 de marzo inclusive.

Por el momento no forman parte del acuerdo las entidades representadas en la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba. Esta entidad aglutina a 450 sucursales en todo el territorio provincial y es, precisamente, la que garantiza una presencia en todas las regiones de la provincia.

"Mientras no incluyan a las cadenas regionales no se puede hablar de federalismo. Nosotros somos los que realmente acercamos los productos promocionados en aquellos lugares donde los grandes jugadores no invierten", remarcaron desde la Cámara cordobesa.

En diálogo con Radio Universidad el presidente de la entidad, Víctor Palpacelli, señaló que esperan ser considerados en los próximos días. (Ver: Supermercadistas aguardan detalles sobre la canasta de cortes a "precios populares")

Presencia

Las cadenas de super e hipermercados que confirmaron la venta de los productos son cinco.

- Disco, que cuenta con locales en Córdoba, 12 de ellos en la capital

- Vea, que suma 22 puestos, 15 en la capital

- Carrefour, con siete representantes, 5 en la metrópoli

- Libertad, con 5 sitios de expendio, sólo uno fuera de esta ciudad

- Walmart, que reúne tres sucursales, dos de ellas en Córdoba (c).