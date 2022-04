La nueva etapa de Precios Cuidados, que iniciará este jueves 7 de abril, llega con algunas certezas (más de 1300 productos, con una actualización de precios del 3 por ciento mensual) y varios interrogantes.

Según lo anunciado, el relanzamiento del programa incluirá una serie de medidas complementarias, destinadas al cumplimiento de dos objetivos esenciales: ampliar la oferta y ofrecer "una referencia y un amortiguador" de la tensión de precios, según lo explicara el propio secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti.

La primera adición será una canasta, compuesta por unos 60 productos, que se conseguiría en los denominados comercios de proximidad o almacenes de barrio. La segunda opción será la conformación de una selección de verduras y frutas con precios de referencia.

Sin embargo, a sólo 72 horas del lanzamiento, en Córdoba reina la incertidumbre en las cámaras involucradas.

Desde el Centro de Almaceneros Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba afirman que no cuentan con información oficial sobre el proceso que deberán cumplir los asociados que adhieran al programa.

"En teoría esto regirá para toda Argentina. Pero aún no hemos tenido una comunicación formal. No hemos tenido contactos desde hace meses. Por lo que hemos hablado, tampoco está claro para los mayoristas, a los que deberán acudir los minoristas. No saben cómo se hará", explicaron desde la entidad.

Nuevamente, los representantes del sector apuntan a la falta de federalismo de las iniciativas impulsadas por el gobierno nacional.

"A esta idea ya la han intentado lanzar unas cuatro veces. Pero, como antes, no hay representantes del interior invitados. No hay gente de nuestras cámaras en las mesas de debate y diálogo habilitadas", destacaron desde el Centro de Almaceneros.

"Para la gilada"

Similar escepticismo manifiestan los productores de frutas y verduras de Córdoba ante la viabilidad de una propuesta exclusiva para el sector.

Desde la Asociación de Productores Horticolas de Córdoba remarcaron que la posibilidad que estudia el gobierno se circunscribe al Mercado Central de Buenos Aires. Como tal, podría atender la demanda de la denominada Área Metropolitana (AMBA).

"Son ideas que no sirven. No para el interior, al que nunca tienen en cuenta. No tienen en cuenta cuestiones como el traslado o la estacionalidad. Esto lo hacen para los títulos de los informativos. O para la gilada, como dicen por ahí", fustigan.

"Entendemos la seriedad del problema de la inflación, pero nosotros no incidimos ahí. Nuestro impacto es mínimo. Nos regulamos por oferta y demanda. Hay aumentos por cuestiones extraordinarias, como los calores de diciembre. Pero luego los precios se normalizan. Y los productores no son precisamente los que se llevan la parte más grande", añadieron las voces calificadas.