Referentes de hípers y supermercados de Córdoba relativizaron que haya faltante de productos que integran la canasta básica alimentaria. No obstante, reconocieron que puede llegar a haber ausencia en las góndolas de determinados productos o marcas muy puntuales.

En diálogo con Crónica 10, Gustavo Denardi, Director del Hipermercado Libertad, sostuvo que "Estamos teniendo un aprovisionamiento mejor de los productos con respecto a meses anteriores. Esto es producto de unas reuniones colaborativas que venimos teniendo con nuestros proveedores y también por el flujo que venimos teniendo de mercadería. Recordemos que salimos de meses de enero, febrero, de vacaciones, y que eso también puede haber afectado a las empresas para el normal abastecimiento"

Sin embargo, Denardi reconoció que en los supermercados " tenemos algunos faltantes puntuales de mercadería pero el gran foco del consumo masivo, lo tenemos en nuestras góndolas. Si es que falta un producto, un arroz de una marca, tenemos 4, 5 y hasta 6 marcas para reemplazarlo", manifestó.

Consultado respecto de las denuncias de consumidores que reclamaron por la ausencia de ciertos productos, consideró que pudo haber una sumatoria de factores que llevaron a que se desencadene esa situación semanas atrás.

En tal sentido, Denardi indicó que "el pequeño faltante de personal en las empresas porque seguimos pandemia; enero y febrero es época fuerte de vacaciones, algunos insumos que les pueden haber faltado a nuestros proveedores y bueno, creo que todo eso ha sumado para que no tengamos algunos de los productos". No obstante, remarcó que ya no hay faltantes.

Respecto de los incrementos en los precios, el referente indicó que "Hemos tenido el aumento de precios que autorizó el gobierno pero de ahí en más, alguna estacionalidad que puede llegar a tener la verdura. También sigue vigente el acuerdo de carnes que es muy conveniente para nuestros clientes. "

Para finalizar, el directivo del Hipermercado Libertad reconoció que en el rubro galletas falta stock, al admitir que "tenemos un faltante de galletas Arcor. Necesitamos mejorar nuestra relación con ese proveedor para que nos abastezca de las cantidades que estamos necesitando" remarcó.