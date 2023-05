Osvaldo Ruiz fue el fotorreportero más joven en cubrir el Cordobazo con 17 años.

Entre barricadas, tiros y piedras, Ruiz retrató para el diario Los Principios las marchas, enfrentamientos y represión ocurridos el 29 y 30 de mayo de 1969 en el Centro de Córdoba y barrios aledaños.

Osvaldo falleció el año pasado, en agosto de 2022. Sin embargo, Irma Montiel, colega y pareja de Osvaldo, recuerda cómo el Cordobazo impactó en su vida.

El 29 de mayo de 1969, sindicatos, organizaciones sociales y estudiantes se movilizaron desde todos los puntos de la ciudad de Córdoba hacia el Centro.

El estallido social debilitó la dictadura militar de Juan Carlos Onganía y fortaleció el moviento sindical y estudiantil.

“Se venía generando la disconformidad en la clase trabajadora y también en los estudiantes”, contó Montiel a cba24n.

El clima era tenso. Los trabajadores reclamaban específicamente contra la Ley 18.204 que establecía un régimen de trabajo de 48 horas en todo el país con sábado inglés (trabajo hasta las 13 horas) y descanso dominical.

Esta medida perjudicaba a los cordobeses ya que estaban amparados bajo una ley provincial que establecía 44 horas de trabajo semanales. Además, los gremios reclamaban contra varias medidas del Gobierno nacional como el congelamiento de salarios.

El fotógrafo más joven de Los Principios

Osvaldo Ruiz nació en una familia de fotógrafos. Su padre, Waldino Ruiz, era jefe de fotografía del diario Los Principios. Su tío, Ulderico Ruíz, era reportero gráfico en el mismo medio.

A los 13 años, comenzó a aprender los secretos del oficio de la mano de Ulderico.

Tres años después, cuando cumplió 16 años en 1968, comenzó a trabajar en el diario bajo las órdenes de su padre. Allí aprendió desde cómo moverse en una cobertura periodística a manejar los químicos de revelado del laboratorio periodístico.

“Waldino era un tipo muy particular, muy cascarrabias. Era terrible pero sabía muchísimo de fotografía”, recuerda Irma.

“Mi suegro le exigía mucho más a su hijo que a los demás”, agregó.

Como jefe, Waldino era estricto. En un mundo analógico, con una cantidad limitada de fotografías, exigía a sus trabajadores que cada fotograma del rollo tenía que tener los estándares para ser publicable

El Cordobazo

El “bautismo de fuego” de Osvaldo fue en el Cordobazo. Tenía 17 años.

Osvaldo comenzó a trabajar en la mañana del 29 de mayo. Su padre le ordenó que cubriera la zona céntrica entre la explaza Vélez Sarsfield, la sede de la CGT y el viejo rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba.

En ese momento, ningún trabajador se iba a imaginar la magnitud de la movilización.

Años después, Osvaldo le confesó a Irma que durante la cobertura se sintió “desbordado y abrumado”.

“No sabían para qué lado arrancar, que toma hacer y que cubrir porque había muchas situaciones en diferentes lugares”, declaró.

En 1969, Osvaldo contaba con un modesto equipo fotográfico: una cámara de marca Mamiya (cree recordar Irma) con un objetivo fijo de 50 milímetros y un solo rollo para 36 fotos en blanco y negro.

Con precisión, el joven de 17 años tenía que estar 100% seguro para activar el obturador. Además, al no poder hacer zoom, debía moverse entre la marcha para acercarse a lo que quería fotografiar.

“Por aquel entonces no había muchos teleobjetivos. A lo sumo los diarios podían tener algún teleobjetivo corto. No más allá de 100 mm”, explicó Irma.

Desde el diario Los Principios, sabían que los sindicatos planeaban hacer un acto masivo al mediodía entre boulevard San Juan y Arturo Illia (en ese entonces Junín). Sin embargo, el acto nunca se concretó. La Policía comenzó a reprimir en diferentes puntos del Centro a lo que los manifestantes respondieron lanzando piedras y resistiendo en barricadas.

A horas del mediodía, Máximo Mena, delegado del SMATA, fue uno de los primeros asesinados por el Gobierno.

Osvaldo logró sacar varias fotos en la avenida Vélez Sarsfield de los enfrentamientos y la represión.

En entrevistas pasadas, Osvaldo declaró que si bien ya estaba acostumbrado a cubrir movilizaciones gremiales, nunca imaginó la repercusión política e histórica que tuvo.

A horas de la siesta, la Policía estaba replegada y el Centro totalmente tomado por los trabajadores y estudiantes. Los sindicatos comenzaron también a replegarse porque sabían que venían las Fuerzas Armadas para retomar el control de la ciudad.

Durante la tarde, el Ejército arribó a la ciudad y el Gobierno Nacional declaró el toque de queda. Osvaldo y los periodistas Los Principios tuvieron que dormir en la redacción preparando el diario.

El 30 de mayo, el diario no salió. Osvaldo fue a cubrir a barrio Alberdi la movida estudiantil, principalmente concentrada en el Hospital de Clínicas.

“Pasado el primer día del Cordobazo, me cuenta mi marido, llegaron los periodistas de Buenos Aires pero lo fuerte ya había pasado”, contó.

Al anochecer del viernes 30 de mayo, la dictadura de Onganía aplacó todos los focos de resistencia. La cobertura del diario Los Principios salió el sábado 31 de mayo donde se pueden ver varias de sus fotos.

El legado del Cordobazo

El Cordobazo fue el principio del fin de la dictadura de Onganía que fue depuesto el 8 de junio de 1970.

Otra consecuencia del levantamiento fue que los movimientos sindicales y estudiantiles, encabezados principalmente por Agustín Tosco, Elpidio Torres e Hipólito Atilio López, salieron fortalecidos y unidos. Incluso, Atilio “El Negro” López fue electo vicegobernador en 1973.

Para Osvaldo, el Cordobazo fue el primer hecho que lo marcó como periodista y trabajador. Tras el Viborazo, el Navarrazo y el Golpe del 76, tomó conciencia de la importancia de la lucha de los trabajadores.

“Él decía que los periodistas se creen que son una casta aparte y que eso era una mentira porque somos trabajadores como cualquier otro y a eso debemos pertenecer y defender”, comentó Irma.

Y agregó: “Si no nos defendemos entre nosotros. Si vos sabés que en una cobertura caliente te das vuelta y no tenés un compañero con el cual podés contar, es muy triste”.

Cuando falleció Osvaldo, el periodista Fabián Aranda comentó: “quienes lo conocimos, supimos de su enorme profesionalismo, su compromiso y su bondad, reflejada en una enorme sonrisa y un cálido abrazo para cada reencuentro en las distintas coberturas de hechos periodísticos en las calles de Córdoba”.

Irma lo recuerda como muy ético leal, generoso, pero también porfiado e intransigente.

Codo a codo, Osvaldo e Irma tuvieron grandes carreras en el fotoperiodismo cordobés. Siempre demostrando esa solidaridad entre los trabajadores y la lucha por los derechos humanos.

A casi un año de su fallecimiento, Irma lo sigue recordando todos los días. “El vacío es terrible. No lo voy a olvidar. Pero va a pasar mucho tiempo para que no me produzca tanta angustia”, concluyó.