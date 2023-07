Luego del inicio del juicio por el asesinato de su hijo, Soledad Paredes dijo a CBA24N: “Tengo fe en que se va a hacer justicia. Es duro estar ahí y escuchar todo lo que dicen, pero tengo que estar fuerte para conseguir una justicia para mi hijo”. La madre del adolescente baleado por la espalda pidió a los testigos que “hablen, digan toda la verdad y no tengan miedo, para que todo salga a la luz y demostremos que todo lo que ellos (los acusados) están diciendo son mentiras”.

Hija y sobrina de policías retirados, Soledad manifestó: “Nunca esperé que nos pase esto. Es un dolor muy grande y saber que son policías los que mataron a mi hijo, viniendo yo de una familia de policías, es un dolor muy grande”.

-¿Cómo se puede recuperar la paz para la familia y el pueblo de Paso Viejo?

-Que se haga justicia y sea prisión perpetua, para que mi hijo pueda descansar en paz y tengamos un poquito de alivio en nuestros corazones. Sé que por más justicia que se haga a la vida de mi hijo no me la van a devolver, pero quiero que no quede en la nada. Y justicia es nunca más, para que no le pase a otro chico lo que le pasó a mi hijo, para que no sufran familias como nosotros estamos sufriendo.

Su hermana Maribel contó que “Paso Viejo está dividido, porque hay muchas familias de policías. En los primeros meses mucha gente nos acompañaba y después quedamos muy poquitos. Algunos no salen a pedir justicia por miedo o son familiares de policías, por eso no se quieren involucrar. Cuando hacíamos marchas por Joaquín y para que paguen estos policías asesinos, decían que ‘eran choros’. A ellos le importaba más que hubieran roto el dispensario y la comisaría, pero la vida de mi sobrino no les importó. Eso duele. Hay poca gente que no nos dejó solos y con ellos estoy muy agradecida”.