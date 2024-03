Jorginho Silveira llegó desde la República Oriental del Uruguay. Luego vivió muchos años en Brasil, Colombia y España. El 5 de mayo del 2000 llego al barrio de La Boca en Buenos Aires. En la actualidad está radicado en Córdoba.

“Canté muchos años arriba de los trenes en La Plata”, cuenta el artista. “Argentina fue el único país que siempre me abrió las puertas, que no me discriminaron por mi color de piel”, destaca Jorginho.

Silveira destaca que al llegar a la ciudad, le pasaba algo muy especial: “En Córdoba la gente me decía “negro” y yo me daba vuelta, pero aquí es una forma cariñosa de llamar a una persona”, describe Jorginho sobre nuestra ciudad ya que en otros países se sintió discriminado.

Jorginho fue protagonista de un video que se viralizó hace unos días, en la parada de un colectivo en Córdoba. En el marco de una asamblea sorpresiva de las líneas de colectivos, el artista le puso onda al ritmo del bongó, a la bronca que provocaba tantas horas de espera entre los pasajeros. Jorginho intenta a través de la música, transportar a la gente hacia un mejor estado de ánimo, y lo logra.

El artista callejero se encuentra de lunes a sábados en calles Santa Rosa y Av. General Paz, en las paradas de las líneas 40, 42 y 44.



Cordobés por adopción, Jorginho es feliz arrancando una sonrisa en la gente que disfruta de la melodía de su canto y el pegadizo ritmo de su bongó.

