Sinopsis:

La muerte ronda la casa, la muerte ronda la vida, si no vivimos en libertad y no nos aceptamos como quienes somos, viviremos en la hipocresía de Bernarda…No me meto en los corazones solo quiero armonía y fachada familiar…

Bernarda “la diversidad” solo quiere decir somos iguales, vamos a la par de este mundo diverso, en el que al final de todo somos humanos… somos personas.

Adaptación y dirección gral Edmee Aran.

Sábados de Febrero, 21.30 HS. en Espacio Máscara, Humberto Primo 877. Reservas al te 4256678 (dejar mensaje)