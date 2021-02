“Beto está con fuerza y ​​mostrando un tránsito leve del covid. Sigue aún internado con buena evolución", así dijo Carlos Rottemberg al hablar con Teleshow sobre el estado de salud de Luis Brandoni .

El 15 de febrero había empezado con síntomas compatibles con coronavirus y un día después tuvo la confirmación del resultado positivo.

En conversación con un medio radial Brandoni contó:

“No tuve ningún tipo de síntoma. Eso es lo raro. No es nada grave, estoy internado y sigo con los estudios que me han hecho para mañana ya irme a casa ”, agregó Brandoni desde el sanatorio. Sí se preocupó por reflexionar acerca de los efectos de la cuarentena en su vida. “Esta situación de soledad es complicada para la salud mental de la gente y yo no estoy al margen. Personalmente me ha afectado, además de afectar mi trabajo y el de mis compañeros ”, aseguró.

El actor, de 80 años, está internado en el Sanatorio Anchorena.

Por su parte, Carmen Barbieri , quien estuvo en coma por una neumonía doble que obligó a su traslado a la terapia intensiva y un coma inducido, para de ese modo recibir asistencia respiratoria mecánica, este jueves hizo un posteo en las redes, ya instalada en una sala común.

Eligió una frase contundente: “El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión" .

Acompañó esas palabras con una imagen simbólica: un león se asoma al borde de un abismo, avizorando el horizonte, mientras unos pasos más atrás se ubica su cachorro, quien parece seguir sus huellas. A Carmen la apodan La Leona ...