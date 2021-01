"Una calle cualquiera durante la pandemia, puede ser muchas calles. Los rastreadores de contactos monitorean a personas con COVID- 19, la tarea más universal en estos tiempos", así se presenta este film documental ensayo que describe la situación excepcional por la que está atravesando el mundo entero.



Juan Darío Almagro es cineasta y trabaja como camarógrafo de exteriores en Canal 10. Ha recorrido las calles en medio de la pandemia y sabe de lo que habla. En medio de la cuarentena, él tuvo un resultado positivo de Covid-19 y entonces, pasó a vivir en primera persona aquello que retrataba todos los días. "Fui asintomático, me enteré porque me estaba haciendo unos análisis prequirúrgicos. Atravesé la enfermedad sin síntomas, sin miedos. Sé que hay gente que la pasó mal, que ha perdido amigos y familiares".



¿Cómo surge la idea de hacer este cortometraje sobre la pandemia?

La idea surge de la necesidad de expresar audiovisualmente algo de esta pandemia, que sea simple, corto y que pueda contar una historia. Fue importante pensar en algo que sea universal. En 40 años que tengo nunca viví una experiencia que nos atraviesa a nivel mundial.



Darío cuenta que al film lo hizo hace 4 meses pero lo estrena ahora porque ve que hay una relajación en los cuidados para no contagiarse "Veo que hay una necesidad en la gente de salir, encontrarse, abrazarse y a su vez, esta contradicción de la posibilidad de que se disparen los casos de contagio".



En cuanto al lugar del rodaje, el director explica: "Lo filme en la esquina polémica del Patio Olmos, siempre me interesó la luz que llega allí en una hora de la tarde, la hice en una sola toma. Es una calle que puede ser cualquier calle del mundo".



Un documental ensayo con un relato coral



Almagro define su nuevo trabajo como un documental ensayo que cuenta con un guion construído a partir de audios de WhatsApp. “Es un documental ensayo porque los audios no son originales de personas que estaban trabajando sino que es una construcción narrativa pero sí existe esa actividad de los rastreadores de contacto. Me pasó algo muy extraño, cuando fui a hacerle una nota a Sol Minoldo (Investigadora del Conicet), porque la Universidad de Córdoba abrió un Centro Universitario de Rastreo y me encontré con la tarea real que estaba pensando para mi corto. Entonces le pedí a ella que me grabara un audio. También hay médicos. Fui pidiendo audios de WhatsApp a distintas personas del mundo y es lo que van armando este ensayo coral”.



El cortometraje tiene guion de Carolina Bravo y Juan Darío Almagro. Producción: La Mar en Coche Cine. Música de Bren Coll.