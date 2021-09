Este sábado continúa en Canal U, el Ciclo de realizadores integrales de Cine Documental RDI, que se presenta a las 18 horas en la señal universitaria. Mirá la programación completa del ciclo aquí.



"El panelista" (2019) es el film documental que se transmite el sábado 18. Allí veremos a un grupo de personas con ceguera que trabajan en un laboratorio de investigación. El film sigue a Carlos Bianchi, uno de los empleados del instituto que lidera un equipo de personas con ceguera entrenadas para catar alimentos en un laboratorio de investigación. La rutina de su trabajo se verá alterada con la llegada de nuevas integrantes al equipo y, sobre todo, con una de ellas que comenzará a relevarlo de sus funciones. Carlos se verá afectado por esta situación y por un suceso con uno de sus hijos que lo harán dudar de sus capacidades. La ceguera nunca había sido un obstáculo, hasta ahora.

El director del documental es Juan Manuel Repetto y en diálogo con cba24n.com.ar, comparte cómo fue el descubrimiento de esta particular historia que nos acerca: "Conocí el panel de análisis sensorial del INTI trabajando como periodista especializado en ciencia y desde el primer momento me interesó el proyecto que realizaban con personas con ceguera. Por un lado, me pareció muy valioso por la posibilidad de generar un trabajo digno para un sector de la población que suele tener muchas dificultades económicas. Pero además me fascinó el oficio tan particular que habían desarrollado y el lugar donde trabajaban, un largo pasillo blanco donde se asomaban ventanas en serie y, detrás de ellas, personas con delantal blanco, a veces con ojos blancos, que eran objetos de pruebas científicas. Me interesó mostrar ese espacio científico, donde las personas parecían casi ratones de laboratorio, para contar a través de un documental quiénes eran, cuáles eran sus conflictos, sus intereses y cómo habían llegado a tener ese oficio tan especial de catar alimentos en un centro de investigación".

Juan Manuel cuenta que anteriormente ya había realizado una película sobre discapacidad: "Fausto También" (2016). En ese film se acompañó a un joven con autismo durante su ingreso a una universidad pública, y los desafíos que ello implicaba, "en El Panelista me interesó volver a tratar el tema de la discapacidad, pero ya no desde la educación, sino desde el acceso al trabajo".

-¿Cómo conoció a Carlos, el protagonista de "El panelista"?

-A Carlos lo conocí durante la investigación que realicé para el documental. Desde el comienzo generamos un vínculo cercano por su buena voluntad para participar de la película, y la actitud de liderazgo que tenía con sus compañeros. Luego pudimos conocerlo en la intimidad de su casa, y eso nos ayudó a definir su personaje como protagonista. Carlos tiene cinco hijos y lleva adelante su familia junto a su compañera, Carla, quien también es ciega. Todo esto me generó una gran admiración. Pero al mismo tiempo Carlos tenía una historia complicada con su hijo, que lo hacía dudar de sus capacidades. Me interesó retratar ese conflicto.

"El panelista" cuenta con una temática casi invisible en la sociedad y está retratada de una manera muy original. Las personas que participan en el film cumplen un rol social que los acerca al ámbito laboral de una manera digna y que pueden disfrutarlo. En este marco, ¿cómo fue el proceso de rodaje y cómo se contactó con este programa del INTI?



-Además de documentalista, soy periodista. Cuando hice esa película trabajaba en área de divulgación científica de la Universidad de Buenos Aires, desde donde escribí notas sobre análisis sensorial. Así llegué a conocer el panel sensorial del INTI y me contacté con ellos. En ese momento también estaba cursando una maestría en Periodismo Documental en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), y tenía que hacer mi tesis. Así que le propuse a la directora del panel hacer un documental de media hora, que iba a ser una tesis académica. A ella le interesó y me dio la autorización para filmar. Lo mismo sucedió con los catadores y catadoras, que también accedieron a participar. El proceso fue largo porque filmamos algunas jornadas para la tesis, y después de rendirla volvimos a filmar con la intensión de realizar un largometraje que se estrenara en el cine. Así que el proyecto completo llevó tres años, y generamos una gran confianza en el medio, para que pudieran expresar cosas que a veces eran muy íntimas y dolorosas, como las que quedaron en la película, y al mismo tiempo permitirnos incluso jugar y tener sentido del humor.

Sobre Juan Manuel Repetto

Desde el año 2000 trabaja como periodista. Comenzó escribiendo en una revista de economía (Revista Mercado) y luego se especializó en el sector agropecuario. En 2007 ingresó a un área de comunicación de la UBA y se vinculó con la divulgación científica. Actualmente vive en La Cumbre, Córdoba, y trabaja en el área de comunicación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Escribe artículos y realiza videos de divulgación científica, además de, en paralelo, hacer documentales.

Entre 2013 y 2014 realizó la Maestría en Periodismo Documental de la UNTREF. En 2021 está estrenando su tercer documental, que se llama Otra Condena. Juan Manuel, describe su nueva cinta: "filmamos a un grupo de jóvenes presos en una cárcel muy particular de la provincia de Buenos Aires, donde no hay policías, ni armas, rejas ni celdas. Es un espacio donde en vez de estar dirigido por el servicio penitenciario, las autoridades son docentes, psicólogos y trabajadores sociales, y buscan trabajar con esos jóvenes, sentenciados por crímenes graves (mayormente homicidio), de un modo digno, que los ayude a volver a la sociedad de la mejor manera, una vez que cumplan con su condena".

En la actualidad se encuentra rodando un nuevo documental, y nos cuenta de qué se trata: "Es un film de una pequeña localidad de Punilla, al norte de la provincia Córdoba, que se llama Copacabana, donde sus habitantes se dedican al oficio de la cestería con las hojas de la palmera Caranday. Los incendios del año pasado afectaron fuertemente a esta localidad. Se quemaron todas las palmeras y, con ellas, se perdió la materia prima de la principal fuente de trabajo local, además de una tradición muy antigua. Estamos registrando cómo un grupo de mujeres se organiza para hacer frente a esa difícil situación".



Canal U se transmite por canal 5 de Cablevisión; TDT: Ciudad de Córdoba: Canal 30.2 (SD); Cerro Mogote: Canal 31.2 (SD). También se puede visualizar a través de www.cba24n.com.ar en este link.

Además, se puede ver en la App de SRTPlay.