Los nombres de los hijos, dibujos que simbolizan la lucha, fuerza y poder, un fonógrafo, Mickey Mouse, una calavera, un submarino amarillo en homenaje a The Beatles y una bailarina, son algunos de los tatuajes que la gente elige imprimir en su piel. Los testimonios de estas personas son registrados en cada episodio de "Historias en la piel", una serie documental que se puede ver en YouTube a través del canal oficial del tatuador Leo Rubí.



Durante cada envío se entrevista a los clientes que cuentan el significado de sus tatuajes, mientras se va reflejando el proceso de trabajo y las técnicas utilizadas para cada diseño.

Matías Carrizo es realizador audiovisual y estuvo detrás del desarrollo de la serie: "La idea surge porque Leo Rubí, que es tatuador de Córdoba, andaba buscando un editor para comenzar a armar su canal de YouTube. Me contactó, pegamos buena onda y comenzamos haciendo primero un video donde él enseña unos tips para los primeros cuidados de tatuaje", describe acerca de cómo surgió el proyecto.



"Días después me llama, contándome que tuvo la idea de hacer una serie de tipo documental, para que sus clientes cuenten los motivos por los que se tatúan. Y la empezamos a desarrollar en conjunto y a pensar cómo sería la misma, qué dinámica, qué tipo de montaje, qué cosas preguntarle a los entrevistados, en fin, el formato que tendría la serie. Así que buscamos a los clientes ideales y les propusimos participar. En todos los casos, la respuesta siempre fue "Si". Así que coordinamos horarios, buscamos los protocolos adecuados por la pandemia para efectuar el rodaje lo más cuidado posible y arrancamos", agrega.

Carrizo también cuenta sobre la duración de la serie documental: "No la pensamos como un largometraje documental porque queríamos algo más para YouTube, que tiene un lenguaje propio, un formato corto, que pueda verse en cualquier momento, hasta en una parada de bondi mientras lo esperas. Cada capítulo dura máximo 6 minutos y expone las razones por las que una persona elige ese tatuaje, se ve todo el proceso realizativo, a su vez Leo Rubí al final explica las técnicas utilizadas, el tiempo que llevó hacerlo y da siempre algún tip para el cuidado y mantenimiento del tatuaje".



¿Cuántos capítulos tendrá la serie?



Hicimos 5 primeros capítulos, con historias totalmente distintas, y estamos preparando 3 capítulos más para cerrar la primera temporada. Y queremos seguir haciéndola, porque la gente de Córdoba se sigue tatuando, y los motivos son totalmente distintos. Algunos para recordar algún familiar, otros para marcar momentos importantes de su propia vida, otros para demostrar las pasiones propias en la piel, etc".



¿Existe la posibilidad de transmitir la serie en una señal televisiva o plataforma streaming?



No estamos cerrados a que puedan pasarse en un canal televisivo, por ahora los liberamos en YouTube, para que se pueda acceder de cualquier parte del planeta. Pero si llega esa propuesta, la aceptaremos.



En "Historias en la piel", la música es original compuesta por Pepe Céliz, de la banda de cuarteto Intenso, quien además protagoniza el tercer episodio, compartiendo sus tatuajes.



Matías invita a la comunidad a participar de la serie documental "Estamos abiertos a que quien tenga algún motivo interesante, o alguna historia para contar y ser tatuada, se comuniquen con nosotros para poder ser protagonistas de las próximas temporadas".



El Guion, Producción y Fotografía es de Leo Rubí y Matías Carrizo. Dirección y Edición: Matías Carrizo. Se puede ver por el Canal de YouTube: Leo Rubi Tattoo Studio.