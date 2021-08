Chano Moreno Charpentier recibe el alta después de haber permanecido internado en el Sanatorio Otamendi luego de ser intervenido quirúrgicamente.

El ex lider de Tan Biónica publicó un video en redes sociales antes del alta -prevista a las 14 del jueves- en el que se lo ve tranquilo y en proceso de recuperación. En el video agradece a todo el personal del hospital y asegura "Me han tratado como nunca me han tratado en un hospital en mi vida". En el video también afirma "Me recuperé milagrosamente". Pidió disculpas a los periodistas que esperaban la imagen del músico saliendo y aseguró que necesita ponerse en primer lugar para poder recuperarse, y eso incluye poca exposición.

Mientras continúa su recuperación física, el músico seguirá un tratamiento de rehabilitación en un centro especializado para recuperarse de sus adicciones.