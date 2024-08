Está disponible la preventa para el libro “Lenguaraz. Conjurar la escena a lengüetazos”.



Las editoras son el Colectiva Liberata Antonia: Daniela Martín, Jazmín Sequeira, María Palacios y Popi Del Prato.



Se trata de un volumen de creación colectiva y federal que ensaya una cartografía diversa de pensamientos en torno al quehacer escénico.



“Este es el resultado de un proyecto de pensamiento colectivo, animado por las amistades y cuestionamientos nacidos al calor de una escena propia. Encuentro de directoras provincianas, espacio que reunió a cientos de hacedores teatrales de todo el país con el objetivo de abordar críticamente la cuestión de la dirección escénica desde una perspectiva de género y político-territorial. Allí, coincidimos en la necesidad de diversificar no sólo las reflexiones sobre el hecho teatral, sino en darle lugar a otras miradas, otras formas de pensar, de nombrar, que no son las que dominan el campo del pensamiento en Argentina”, expresa el comunicado de difusión del libro.



"De esta manera, cuatro años después, en las páginas de este libro, cincuenta autores, de distintos puntos del país y más allá, ensayan formas de (tras)tocar el pensamiento teatral con la punta de la lengua. El proyecto editorial se inició como una forma de recuperar inquietudes surgidas en los sucesivos encuentros nacionales de Una escena propia -en Córdoba en el 2018 y en Tucumán en 2019. Una de ellas fue la necesidad de repensar las hegemonías discursivas y prácticas que rigen el quehacer teatral, y desnaturalizar las formas de conocimiento que se alimentan soterradamente de la matriz patriarcal, colonial y capitalista. Sobre la consciencia de este sesgo, buscamos abrir las posibilidades del pensamiento y del teatro a sus propios modos singulares, a sus propias voces y circunstancias

situadas en la frondosa diversidad de nuestro territorio federal", dice el comunicado.



“Fue así que, en el año 2020, en pleno confinamiento por la pandemia de COVID 19, lanzamos una invitación a un conjunto de destinatarios, como quien arroja un mensaje en una botella al medio del mar. Allí propusimos un viaje de escritura, colectivo y solidario, para desatar las lenguas escénicas de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarios de distintas latitudes del país. Propusimos algunos ejes problemáticos recuperados de las memorias de Una escena propia y algunas obstrucciones creativas que tenían como objetivo desplazar la práctica del pensamiento y de la escritura de ciertos hábitos -aquellos hábitos grabados en la piel, como las hegemonías que buscamos discutir. Y, para nutrir al pensamiento de su principal elemento, esto es, la conversación, conformamos pequeños grupos de intercambio y producción cooperativa. Luego de un par de años de intercambios epistolares variopintos, aparece en escena este libro poblado de voces que le aportan al campo teatral la diversidad que lo caracteriza, cuando no le tapan el sol", culmina el comunicado para anunciar el lanzamiento del texto.



Para reservar un ejemplar, a precio promocional de $24000 y por tiempo limitado, escribir a lenguaraz.libro@gmail.com



Este libro cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro para su realización.