Los dos protagonistas de "Mi última aventura" deciden dejar de ser pobres y para ello huyen con una bolsa de dinero de su jefe.

Son los suburbios de Córdoba capital, una ciudad muy presente en en esta edición (la más federal, según sus organizadores), y estos dos amigos, de buzo y capucha, cruzan la noche en una motito sin poder reprimir una sonrisa en un recorrido de despedida de la ciudad natal. La música de Chébere y Trulalá le pone un auténtico sello cordobés a este corto ganador del festival en su apartado internacional. Una creación de Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini.

En la Competencia Americana, el Gran Premio fue para la mejicana Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría Raz.

Implosión, de Javier Van der Couter, se llevó el Gran Premio de la Competencia Argentina.

Más ganadores de esta edición

Mejor cortometraje: Blanes esquina Müller, de Nicolás Botana (Uruguay).

Mejor dirección: Eduardo Giralt Brun y Emmanuel Massú por Los plebes (México).

Mención especial en largometraje: O livro dos prazeres, de Marcela Lordy (Brasil / Argentina).

Mejor largometraje: Vacío, de Paul Venegas (Ecuador / Uruguay).

Gran premio: Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría Razo (México).

Competencia oficial argentina

Mejor actuación: Ana Katz por Fabián canta, de Diego Crespo.

Mejor cortometraje: Fabián canta, de Diego Crespo, y Ob Scena, de Paloma Orlandini.

Mejor dirección: Jonathan Perel por Responsabilidad empresarial.

Mejor largometraje: Qué será del verano, de Ignacio Ceroi.

Gran premio: Implosión, de Javier Van de Couter (Argentina / Chile).

Competencia oficial internacional

Mención especial en actuación: Amalia Ulman y Ale Ulman por El planeta, de Amalia Ulman (España).

Mejor actuación: Elisa Carricajo por Bahía Blanca, de Rodrigo Caprotti (Argentina).

Mención especial en cortometraje: Hide, de Daniel Gray (Francia / Hungría / Canadá).

Mejor cortometraje: Catavento, de João Rosas (Portugal).

Mejor dirección: Amalia Ulman por El planeta (España).

Mención especial en largometraje: O amor dentro de la cámara, de Jamille Fortunato y Lara Beck Belov (Brasil).

Mejor largometraje: The Nose or the Conspiracy of Mavericks, de Andrei Khzhanovsky (Rusia).