El espectáculo teatral Parietal del docente y dramaturgo riotercerence Fernando Zabala sigue en cartelera y tendrá nuevas funciones los domingos de noviembre en la sala AlmaZenna Teatro. Con el mismo estilo de su espectáculo anterior, Dispositivo B, el nuevo ciclo que ya cumplió su segundo mes consecutivo de funciones, se compone también de tres obras breves.

La primera obra del ciclo se llama Ventana, luego continua con Última Prueba y finaliza con Estallar. «Me gusta apostar a las temporadas largas de hacer teatro y sentir esa sensación de que algo se va gestando, creo fervientemente en los procesos que se dan tanto en las funciones como en los ensayos.

"Con Parietal nos pasa muy a menudo que vamos encontrando resoluciones creativas sobre la marcha y las obras entran en ese estado permanente de ebullición continua. No me canso de repetirlo y lo sostengo hasta el hartazgo, escribir sobre el escenario con los actores se vuelve rotundamente necesario, permite la extensión de ese primer trabajo del autor en solitario y la mutación tan vital como necesaria del espectáculo en todas sus dimensiones», apuntó el autor a Cba24n.com.ar.

El espectáculo comprende tres únicas obras, Ventana, es la eterna rutina como conflicto. Las viejas preguntas y las viejas respuestas y un vacío interminable como camino póstumo. Última Prueba, es la sorpresa y la expectativa por lo encontrado, luego el interminable problema que genera el hallazgo, el no saber quién es uno y quien es el otro. La angustia de la eterna pregunta como dilema. Estallar, es la no memoria y el no destino que se representan en la angustia para una y la evasión para la otra. ¿Hasta qué punto se puede mirar para otro lado? La necesidad de salir de allí, aunque sea soñando.

Las obras que se podrán ver los domingos de noviembre a las 20:30 en AlmaZenna Teatro, cuentan con la actuación de Ale Ponce, Rocio Garcia y Fredy Nadaya. La dramaturgia y la dirección está a cargo de Fernando Zabala y la fotografía es de Marcos Allende.

Para agendar:

Parietal se lo podrá ver todos los domingos de noviembre a las 20:30 en AlmaZenna Teatro, 9 de julio 4331, a media cuadra de Sagrada Familia, en barrio Las Palmas. Las reservas de las entradas anticipadas se pueden hacer al siguiente número telefónico: 3517048004.

Te invitamos a escuchar la nota realizada con el autor y director Fernando Zabala, por Radio Universidad y con motivo de la última función de octubre de Parietal y estreno en Uruguay del que damos cuenta a continuación haciendo click Aquí

Estreno Internacional:

El dramaturgo también le contó a Cba24n.com.ar que su obra Se despide el campeón, fue estrenada en Montevideo, Uruguay, el pasado sábado 29 de octubre por el prestigioso director Alfredo Goldstein. La actuación estuvo a cargo por el reconocido actor uruguayo Sergio Pereira. Las funciones seguirán los sábados y domingos de noviembre en el Teatro El Tinglado de la ciudad costera.

Cabe destacar que Zabala estrenó Se despide el campeón en 2016 y luego de realizar dos años de temporada en la ciudad Córdoba, inició una gira provincial y nacional durante 2017 y 2018.