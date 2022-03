"Partes" adelanto del nuevo trabajo de Marian Pellegrino

En uno de los retornos más esperados de los últimos tiempos, Marian Pellegrino ,guitarrista, cantante, compositora y productora cordobesa nacida en Río Tercero, ha presentado “Partes”, el adelanto del álbum solista que ya está disponible en plataformas digitales.

Bien acompañada

El trabajo de la cantautora cuenta con la participación de Fernando Samalea, un histórico baterista del rock argentino, quien acompañó a Charly García y Gustavo Cerati, entre otras figuras. El músico grabó las baterías de todas las canciones durante una visita a Córdoba y fue uno de los impulsores para que la cantante pudiera terminar el material.

El único disco solista de Marian fue Panic Attack (2011), que salió con canciones propias en inglés, y se editó durante la estadía europea de la cordobesa. La compositora realizó varios años en Ibiza (España) lugar que usó de base de operaciones para girar por Europa e integrar diversas agrupaciones. Entre ellas se encuentra el de Liliana Zavala Trío, creado por esta percusionista argentina en Suecia, proyecto que sigue en la actualidad.



Cómo viene la historia

Lucila Cueva y su rol como productora

A partir de los primeros años del nuevo siglo, Marian se sumó a Lucila Cueva, el grupo de chicas cordobesas que -desde el interior- trascendió las fronteras del país. La banda llegó a tocar, tras ganar un concurso en Buenos Aires, en The Cavern (Liverpool) la cuna de The Beatles.

Lucila Cueva tuvo distintas formaciones pero la riotercerense estuvo en todas las etapas, grabando tres álbumes con la banda y actuando en varias ediciones del Cosquín Rock.

Marian, una productora que toma riesgos...

También es para destacar su labor como productora artística en discos de Viviana Pozzebón, Ninfas, Tumbadas, Valen Bonetto, Juan Iñaki, Bren Coll, Coty Tormo, Fill Kolor y Suna Rocha. Esta última estuvo nominada en los Premios Gardel de la Música 2021 como Mejor Álbum Artista de Folklore por el disco Veinteveinte (Acqua Records). Con Fabiana Cantilo tocó varios años y se encargó de la producción de guitarras en el álbum Cuna de piedra, publicado en 2019. A comienzos del año pasado, la guitarrista se incorporó a Los Caligaris -están festejando los 25 años de carrera- con quienes está recorriendo buena parte del país y el continente.

Nueva etapa solista

Entre tantas actividades, llegó el momento de “Partes” para Marian Pellegrino, la punta de lanza de su nueva etapa, tema que en un fragmento de la letra dice lo siguiente: “Nada vale más que el sueño final”.

Con respecto a este renacimiento personal, la compositora expresó lo siguiente: “Este adelanto de mi nuevo disco se llama ´Partes´ y tiene que ver con esa sensación de que todos formamos parte de algo más grande, que escapa a nuestra persona y a nuestra vida.

Con luces y sombras vamos equivocándonos mientras vivimos y a veces, también, vamos acertando. Volver a lanzar mi material solista me da mucho miedo e incertidumbre pero no puedo negar que me hace feliz volver a mostrar mi música. Espero que la magia siga intacta” señaló Marian.

Discografía



-2005. Lucila Cueva. Primer EP de cuatro temas.

-2007. Lucila Cueva. Primer LP de nombre homónimo.

-2011. Panic Attack. Disco solista grabado en Roma (Italia).

-2013. Despierta. Lucila Cueva.

-2022. “Partes”, primer single de su próximo disco solista.

Reconocimiento

El jueves 17 de febrero, el Concejo Deliberante de Río Tercero declaró su Beneplácito a la artista local Marian Pellegrino, por su “destacadísima carrera como guitarrista, cantante, compositora y productora nacional e internacional”. La declaración se aprobó con el voto unánime de todos los miembros del cuerpo legislativo.

“Es un honor que esto sucedió, es increíble y lo agradezco muchísimo. Ando por el mundo diciendo con orgullo que soy riotercerense, con todo lo que implica ser de acá, todos lo sabemos. En mi arte volcó todo el sentimiento y la pasión para que seamos una ciudad siempre brillante, a pesar de nuestras oscuridades. Que logremos ser una población más luminosa cada día. La música tiene ese poder y este reconocimiento es un poquito de luz para mi carrera” dijo emocionada Marian ante el cuerpo Legislativo.

La artista estuvo acompañada por sus padres, hermana y sobrinos en este momento tan emotivo.

Después de la distinción, la cantante interpretó un tema propio –inédito- la vidala “Abrazado al viento” a modo de regalo para los presentes en el Concejo de Río Tercero.

Disfrutá su nueva canción...

/Fuente y fotos: Maximiliano Carranza, Prensa de la artista/