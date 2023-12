Alameda lanza “Si ya no estás”, la canción que surgió de manera espontánea, explora el miedo a la soledad y la inevitable transformación que experimenta una relación cuando todo cambia.



Ismael Salguero y Julián Cabanillas, conocidos artísticamente como Alameda presentan su nuevo sencillo.

“Inspirada por la creatividad musical de artistas como Tame Impala, Cerati, hasta The Weeknd, “Si ya no estás” fusiona elementos distintivos de baterías retro, guitarras que evocan la esencia del rock emo de los años 2000 y un poderoso bajo sintetizado. Este ecléctico enfoque musical demuestra la versatilidad de Alameda y su capacidad para capturar la complejidad de las emociones a través de su música”, detalla el comunicado de difusión.



“La lírica de la canción invita a los oyentes a reflexionar sobre el miedo a la soledad y la aceptación de que las relaciones cambian con el tiempo. “Si ya no estás” no solo es una experiencia auditiva, sino también una narrativa que resuena con aquellos que han enfrentado los desafíos del cambio en sus vidas”, continúa el anuncio.

El dúo está emocionado por compartir lo que será la última canción del año con su oyentes y el mundo.

El nuevo sencillo ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Puedes disfrutar de “Si ya no estás” en este link.